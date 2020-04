Algunos comerciantes de Esquel manifestaron que, al no poder trabajar y pagar las facturas de luz, la Cooperativa 16 de octubre les cortó el suministro eléctrico. Sin embargo, las autoridades de la empresa lo desmintieron.

En diálogo con Red43, Juan Martín Mateo explicó: "De ninguna manera la Cooperativa está realizando cortes por falta de pago. Es una decisión incluso hace varios veces mermó muchísimo la cantidad de cortes y prácticamente desde febrero no se está realizando ningún tipo de corte y menos en este contexto de emergencia sanitaria. Existe además el decreto 311/20 del Ejecutivo Nacional que establece la abstención a las distribuidoras del corte de servicio por falta de pago".

Además, detalló sobre el decreto: "Hace hincapié en aquellos usuarios que acumulen tres facturas, consecutivas o alternas a partir del 1 de marzo, por 180 días no se les puede cortar el servicio. No es para todos los usuarios, sino para aquellos que acrediten cierta condición como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, por embarazo, jubilados, pensionados, trabajadores con menos de dos sueldos mínimos, trabajadores de casas particulares. Además es una decisión interna de la Cooperativa de no hacerlo".

Mateo también dio un mensaje para los comerciantes que han notado la falta de suministro eléctrico: "Le pedimos a aquel comerciante que no tiene luz que se comunique con la guardia a los teléfonos para verificar las conexiones internas. Por ahí hubo alguna complicación en la llave o en lo que sea, pero no están realizando cortes".

Por último, Mateo aclaró: "Tengan tranquilidad que de parte de la Cooperativa no va a haber ninguna persecución con el corte de servicio ni con la deuda que mantengan con la Cooperativa, sino que vamos a tratar a la larga de que puedan regularizarla cuando puedan volver a normalidad con el trabajo".