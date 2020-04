El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió al sistema de circulación por la terminación del DNI que volvió a implementar el gobierno provincial. Señaló que hace algunas semanas, cuando hubo una reunión en Rawson entre Mariano Arcioni y los mandatarios municipales "el gobernador había dispuesto que el control de DNI no iba a regir en 4 localidades: Esquel, Trevelin, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. En el resto, los intendentes decían que lo veían bien.

Sin embargo, según lo anunciado ayer y luego de que las resoluciones del Ministerio de Seguridad provincial dejaran de tener vigencia por disposición judicial, el control de DNI vuelve a estar vigente. "En nuestro caso consideramos que genera más complicaciones. Termina enfrentando al vecino con el policía, discuten de un tema que no tiene que ver con la higiene o el distanciamiento social", opinó Ongarato.

"Perdemos el foco, hablamos sobre DNI, delivery, horarios y de lo que hay que hablar es de medidas de distanciamiento social y de higiene".

Consideró que "hay medidas que no se llegan a entender bien" y eso, sumado a la pandemia, "genera angustia y miedo en la población". "El presidente cuando habló de la flexibilización en las medidas se refirió a hacerlo en ciudades con menos de 500.000 habitantes y donde los contagios no se dupliquen en 15 días. Estamos muy lejos de esas 2 cosas: tenemos 10 veces menos la población y no tenemos casos de coronavirus", analizó.

"Pedimos que en nuestra ciudad podamos estar más libres porque seguramente algún puesto de trabajo vamos a salvar y algún comercio no va a cerrar".

Además, aseguró que el sistema de salud está muy bien preparado para atender si llega a existir algún caso positivo, algo que también planteó Alberto Fernández como un requisito para flexibilizar.