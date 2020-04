Hoy en la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobaron dos proyectos de ordenanza importantes: la tolerancia 0 de alcohol al conducir y la adhesión a la ley provincial que establece el cupo laboral para personas trans. Ambas iniciativas tuvieron un solo voto en contra: del concejal Diego Austin, de Cambiemos.

"Yo me posiciono sobre el artículo 16 de la Constitución Argentina. Es muy claro cuando habla de que somos todos iguales ante la ley para ocupar cargos públicos y ante la ley", explicó el edil consultado por Red43 sobre su negativa al cupo. "Tuvo amplio tratamiento este proyecto, pero a mi me hubiera gustado tener claro qué reglamentación tuvo en provincia. Tengo entendido que no fue reglamentada la ley", indicó Austin.

También consideró que podría haber sido más amplio. "Fue dialogado y con poca participación. Me hubiese gustado juntarme con los empleadores privados para hacerlo más abarcativo", resaltó y evaluó que se generan expectativas que no se pueden cumplir por la crisis que complica las finanzas municipales: "Muchas personas trans van a pensar que a partir del lunes van a poder acceder a una capacitación o puesto de trabajo en la municipalidad y no es así".

"Hoy el municipio no está en condiciones ni de pagar los sueldos".

Por otro lado, Austin expuso los argumentos que lo llevaron a oponerse al proyecto de ordenanza que establece la tolerancia 0 de alcohol en sangre al conducir. En este caso "no tuvimos la documentación respaldatoria que me hubiese gustado tener".

Cuestionó que hay gente que trabaja manipulando sustancias con alcohol, como pinturas, y no fue explicado si esto estaría debidamente controlado. "Esas personas siempre van a tener una graduación. Estamos agravando una norma con desconocimiento de que cómo ha funcionado en los lugares que la aplicaron", evaluó.

"Si quisiéramos combatir el alcohol al volante deberíamos solicitar que los controles fueran a cualquier hora. Si es solo después de las 2 de la mañana no le sirve a nadie", afirmó el concejal oficialista. "Me hubiese gustado tener la certeza de qué estábamos votando", concluyó.