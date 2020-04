Comunicado de Supervisión sobre la situación de las Escuelas durante la pandemia

La Supervisión Técnica de Educación Secundaria de la Región III, estima necesario comunicar aspectos de suma relevancia en la atención responsable de esta pandemia, poniendo en palabras las preocupaciones que nos atraviesan a partir de la situación cada vez más crítica por la que transitamos.

Como ya dijéramos en comunicados anteriores, todas las dimensiones que se ven afectadas por esta crisis sin precedentes en nuestra historia reciente, nos ponen frente a un desafío muy particular. Como educadores, sea el rol profesional en el que nos desempeñemos en este momento, nos vemos en la necesidad de asumir el compromiso de ofrecer efectivamente un acompañamiento a nuestros estudiantes y a sus familias. En ese sentido es relevante aclarar que, cada escuela se encuentra en proceso de diseño e implementación de dispositivos de asistencia remota, utilizando los medios y recursos disponibles; para llegar al mayor porcentaje de la comunidad educativa. En este sentido se encuentra en proceso la incorporación de Aulas virtuales, tanto de campus institucionales como los ofrecidos desde Educa Chubut; propuestas socializadas por diversas redes sociales e incluso incorporaciones de espacios radiales. Este trabajo es el resultado de una estrecha colaboración entre los Equipos Directivos y el Equipo de esta Supervisión. Este proceso no es inmediato, y conlleva una coordinación muy eficiente entre los actores institucionales con que cuenta cada Escuela. No podemos olvidar que gran parte de esos actores no han percibido aún sus haberes, lo cual complejiza las posibilidades concretas de acción hasta el grado de paralizar las posibilidades de convocatoria, que se termina resumiendo en la apelación a un interés superior, incluso en desmedro de los derechos personales. Esta situación aporta un valor agregado muy importante a todas las acciones que se van poniendo en marcha.

Seguimos insistiendo que es el estado, sobre todo quienes ocupan cargos de la planta política (en roles elegibles o aquellos designados por éstos), quien resulta responsable indelegable del diseño e implementación de las resoluciones necesarias; demostrando así que la educación pública es su verdadera prioridad.

En este contexto, como equipo de educadores seguimos creyendo en nuestra labor, potenciando y valorando todos y cada uno de los aportes de los actores institucionales (incluyendo, claro está, en esta categoría a los estudiantes y a sus familias). Aprovechemos todas las alternativas posibles para seguir aprendiendo, sostengamos el mayor nivel de colaboración posible,aún en un contexto inédito que cada vez se hace más complejo.

Estamos a su disposición por medio de la siguiente dirección de mail: secundariar3@gmail.com, para recibir inquietudes.

Equipo de Supervisores de Educación Secundaria de la Región III.