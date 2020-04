Massoni ratificó a Paulino Gómez: "Es el mejor Director de Seguridad que hubo en la fuerza"

En diálogo con LU20, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se refirió al audio que se viralizó de Paulino Gómez, director de Seguridad de la provincia, donde mandaba a "meter en cana a gente que anda chimangueando" en Trelew.

"Lo que escuché el día de ayer es una conversación privada entre un efectivo policial y otro. Una persona con el fin de generar daño hacia alguien intentó difundirlo y lo logró", subrayó Massoni. "Me generó mucha molestia pero no lo que dijo Paulino, que en realidad está expresando una preocupación constante que tengo yo por denuncias que me hace la gente". Reconoció que la forma "puede ser mala pero no tengo manera de juzgarlo porque lo hizo en la faz privada".

"Recibo entre 500 y 600 WhatsApp por día donde me dicen que hay gente que no cumple la cuarentena", expresó el ministro. "Todo el mundo me decía que en el centro de Trelew parecía que no había más cuarentena. Es por eso que le dije a Paulino que cambiemos la metodología y empecemos a poner retenes y controles para ver si la gente tiene justificada la salida", detalló. Al salir a recorrer el centro de la ciudad notó que no había operativos y por eso reiteró el pedido a Gómez.

"Paulino manda este mensaje particular hacia otro jefe, que él me explicó que es un amigo. Si uno escucha una parte es terrible, pero si escuchamos todo el mensaje lo que está diciendo es 'hay mucha gente que no tiene nada que hacer afuera, empecemos a activar y meter en cana a aquellos que están incumpliendo la cuarentena'". "Un idioma horrible más para un funcionario pero lo hizo en una faz privada", insistió.

"Es el mejor Director de Seguridad que hubo en la fuerza, lo ratifico en su cargo".

"La equivocación de Paulino es mandar un audio cuando estamos en una época en la que a la gente le encanta hacer daño por el daño mismo", consideró Massoni, quien le brindó total apoyo y dejó en claro que se mantendrá en funciones: "Es extraordinario como policía, cuando tiene que aplicar la normativa la aplica con firmeza pero aparte es una persona con una sensibilidad gigante que en todos los barrios que vamos ayuda a los más necesitados".

Escuchá el audio completo de la entrevista realizada por Carlos Di Filippo en Radio Chubut (LU20) al Ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni: