Hace 5 años que Yanet sostenía un negocio familiar en el que vendían indumentaria femenina, accesorios y regalería. Se llamaba Amatyst y estaba en pleno centro de Esquel: San Martín 983, casi 25 de Mayo. Después de más de un mes sin poder trabajar por el coronavirus, tuvo que optar por cerrar de manera definitiva.

"La decisión fue difícil, lo pensamos mucho. No dormía analizando qué más podíamos hacer. Este negocio lo levantamos en familia, poco a poco y con mucho esfuerzo", relató consultada por Red43. El emprendimiento era puramente familiar y no tenía empleados.

"Siento que el Gobierno no nos apoyó, que la balanza no fue equilibrada para el comercio. En nuestro caso, desde el 20 de marzo no pudimos abrir ni una hora", señaló Yanet. Consideró que "podríamos haberlo hecho tomando los mismos recaudos que tienen los comercios de primera necesidad". Además, reclamó que muchos locales que sí podían estar abiertos vendieron artículos que no son de primera necesidad, como los que ella ofrecía en su local.

En cuanto al pago de los servicios "nos tuvimos que arreglar como pudimos". "Gracias a Dios quien me alquiló estos años es una persona muy buena y comprensiva, pero no podemos decir lo mismo de los demás servicios como el gas, la luz, monotributo, tarjetas, y en nuestro caso la primera cuota de un préstamo que habíamos sacado para remontar el negocio", enumeró. En este sentido, subrayó que desde que comenzaron los atrasos en el cobro de haberes de los empleados públicos provinciales "se notó una baja considerable en las ventas"

"Esto del COVID-19, que nadie se lo esperaba, fue el detonante para que nosotros y varios comercios más tomemos las decisión de cerrar nuestras puertas".

De ahora en adelante, la idea de Yanet es seguir en el mismo rubro "adaptándonos a las circunstancias". Aplicarán la venta online: "No pienso bajar los brazos, tengo Fe de que van a venir tiempos mejores, todo lo que hemos logrado ha sido gracias a Dios, a mi esposo y mis hijos que siempre han sido un pilar inquebrantable para mi, al igual que mi mamá y toda nuestra gran familia, amistades y nuestras clientas, que siempre nos acompañan".

Por último, en cuanto al municipio y al rol del intendente Sergio Ongarato en particular, aclaró: "Recibe directivas nacionales y provinciales. Destaco que al ir a pagar los impuestos no se nos cobró ningún recargo".

La situación de Yanet es similar a la que atraviesan muchos comerciantes de nuestra ciudad, quienes esperan tener la posibilidad de volver a abrir sus locales con las precauciones necesarias para poder subsistir.