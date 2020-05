El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram pidió hoy al ministro de Salud de Chubut, una mayor flexibilización a las medidas preventivas por el COVID-19.

El planteo fue concretado durante una reunión que Fabián Puratich encabezó este jueves en Esquel y de la que participaron también el intendente local, Sergio Ongarato y el ministro de Gobierno, José María Grazzini, entre otros.



“Se realizó una gran labor desde el área de salud. Nosotros destacamos eso y es importante ponerlo en valor. Pero también tenemos que mirar hacia adelante, porque no sabemos, nadie sabe, cuando se va a superar esta pandemia”, comenzó diciendo el intendente trevelinense.



Ingram y Ongarato coincidieron en que las medidas restrictivas a la actividad comercial y la implementación de esquemas de control como el que tiene en cuenta los números de DNI para circular, “no tienen sentido en ciudades como la nuestra, pequeñas y que no tienen circulación del virus”.

También ambos jefes comunales coincidieron en plantear la necesidad de que a los vecinos se les permitan las salidas recreativas controladas. “Tenemos recomendaciones de profesionales de la salud al respecto”, dijo el intendente de Trevelin.



Ambos intendentes señalaron que existe cierto hartazgo por parte de las comunidades, “y en especial porque las medidas se van extendiendo en el tiempo. Los vecinos han acatado de buena manera las restricciones. Pero ya es hora de comenzar a aplicar el sentido común”, dijo el intendente trevelinense.



Fueron varios los puntos que Ingram le señaló a Puratich como “sin sentido para lugares como el nuestro”. Por ejemplo, le remarcó que, “se prohíbe a la gente andar más de dos en un automóvil. Pero si esas tres o cuatro personas son todas de una misma familia que vive bajo un mismo techo, ¿qué sentido tiene que no puedan andar los tres o cuatro?”.

También planteó que, “la gente respeta el no ingresar a los comercios si ya hay dos personas adentro. Se cuida. Entonces démosle la posibilidad de poder ir a hacer sus compras cuando las necesita y no regirnos por un DNI”. A ello, agregó que, “tenemos el ejemplo de los parajes. Un vecino paga mil pesos o más para venir a comprar a Trevelin. No tiene ningún sentido hacerlo volverse a su hogar sin poder hacer la compra porque su DNI es par o impar”.



Planteó también lo inaplicable que resulta en Trevelin la utilización de la aplicación “tecuidamos”. “En Trevelin Internet es pésimo. Y ni hablar en los parajes donde directamente no hay internet. No podemos exigirle a un electricista o albañil que usen esa plataforma cuando no hay internet y ni el trabajador ni quien lo contrate puede ingresar a ella”, planteó.



Algunos de estos puntos fueron reconocidos por las autoridades provinciales como argumentos válidos. El Ministro de Salud coincidió en que Trevelin y Esquel deberían conformar un anillo dentro del cual se puede realizar actividad sin necesidad de un retén como el existente en la ruta nacional 259.



Además, el propio Puratich se comunicó en el momento con el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni y como resultado, se resolvió que los vecinos ya no tengan que presentar la autorización de tránsito para recorrer el trayecto entre Trevelin y los parajes.



También se acordó que el Municipio de Trevelin extenderá autorizaciones a los trabajadores cuentapropistas como por ejemplo albañiles, electricistas, podadores (se está iniciando la etapa de poda de árboles) o cosechadores de rosa mosqueta, aclarándose que esas autorizaciones tendrán valides exclusiva dentro del ejido municipal de Trevelin, el que incluye los parajes.