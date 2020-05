La ciudad de Puerto Madryn llegó a la fase 4 de la pandemia de COVID-19 sin casos confirmados y con estrictas medidas sanitarias que fueron desde el blindaje de los ingresos hasta los controles en la circulación. En ese marco, el Intendente reiteró el pedido de responsabilidad ciudadana sobre las actividades que están permitidas y paciencia por las que aún no.

En este sentido, el Jefe Comunal explicó que “esta pandemia nos obligó a repensar todas las pautas y normas de comportamiento social, tomando decisiones difíciles desde el punto de vista económico pero siempre priorizando la vida. No es casualidad que hoy Puerto Madryn no tenga casos de coronavirus, hay que entender que estamos bien porque entre todos; me refiero a la comunidad, hicimos las cosas bien”.

Además destacó que “poco a poco vamos viendo qué actividades se pueden ir flexibilizando en función de las garantías sanitarias. Se bien que no es lo que uno desea, sino lo que estamos obligados a hacer para resguardar la salud y cuidarnos fundamentalmente. Es por eso que una de las primeras medidas fue priorizar el movimiento económico local, entendiendo que ha sido uno de los sectores más perjudicados por la cuarentena. El cual se autorizó regulado con estrictas normas y apelando a la responsabilidad ciudadana”.

Por último, Sastre solicitó a los vecinos “que tengan paciencia, se van a ir liberando actividades y circulación en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan. Todos hemos hecho un gran esfuerzo para evitar la circulación comunitaria del virus, por eso no estoy dispuesto a poner en riesgo lo actuado tomando decisiones apresuradas”.