Berot: "Hay funcionarios de Ongarato que no tienen ganas de trabajar por la gente"

El presidente de la junta vecinal del Sargento Cabral de Esquel, Miguel Berot, comentó cómo está la actualidad del barrio: situación económica, problemas ante las lluvias y la larga espera de años por tener una sede vecinal.

"Hay mucha gente trabajadora que no tienen un sueldo y la están pasando muy mal. Por ahí se sostienen con una ayuda. Esto va a para largo y no va a haber una solución rápida. A través de la junta vecinal vamos a hacer algunas cosas para que los vecinos tengan recursos", comentó Berot respecto a la pandemia.

En referencia a las lluvias registradas en los últimos días, indicó: "Están las inundaciones de hace más de 20 años. Con todos los reclamos que hicimos al municipio nunca nos han dado respuesta. He ido personalmente y nunca nos han dado respuestas. Ya por eso me cansó la junta vecinal, por no tener respuestas del estado. Cuando te sentís solo, das un paso al costado, que es lo que voy a hacer este año".

"En cualquier momento se puede llegar a abrir un comedor, pero no tenemos el espacio. Lamentablemente tuvieron tan poca voluntad del municipio que no han hecho nada. Hace seis años que supuestamente iban a hacer una sede vecinal. No tienen ganas de trabajar algunos funcionarios que están al lado del intendente Ongarato, les da fiaca y vergüenza trabajar por la gente. Como ellos nunca pasaron necesidades no se preocupan. Tienen que salir a trabajar por la gente y no sacarse fotos. Eso no sirve", opinó Berot.