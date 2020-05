El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló hoy sobre el proyecto de ordenanza presentado por el Frente Vecinal para crear un aporte solidario de emergencia. La iniciativa propone que aquellos sectores que se vieron menos afectados por la pandemia tengan una recarga impositiva por dos años para ayudar a paliar las grandes complicaciones de otros rubros.

"Parece algo como el impuesto a la riqueza que se está hablando a nivel nacional. Si sale la ordenanza no sé si no estaríamos haciendo dos veces lo mismo: una empresa tendría que pagar en Buenos Aires por esto y en Esquel nuevamente", inició Ongarato. "El desafío no pasa por ir a sacarle al que todavía tiene algo", agregó y consideró que hay un sesgo político partidario detrás de este tipo de contribuyentes: "Estas empresas y los bancos han funcionado siempre, salvo excepciones, bajo el mismo partido ya sea con tendencia de derecha o de izquierda. Siempre es el PJ el que está detrás".

Sostuvo que "no es la mejor opción pedirles dinero a aquellos lugares que pueden dar trabajo para solventar los gastos del Estado". "Esto va a terminar de empobrecer a todo el país, va a complicar más la poca posibilidad de inversiones que hay en nuestra ciudad", resaltó. En este sentido, reveló: "Yo estuve 4 años tratando de que vengan inversiones y es muy difícil por las complicaciones que tiene la geografía, las distancias, lo que significa vivir en la Patagonia".

"Estas medidas nos terminan llevando cada vez más cerca a Venezuela y Cuba. Estamos acercándonos peligrosamente a estas situaciones".

"No quiero para mi ciudad, mi provincia ni mi país algo que se parezca ni cerca a Venezuela, mucho menos a Cuba", añadió el mandatario municipal. "Sabemos que ahí lo primero que falta es la libertad, después falta dinero, comida y salud. Cuando hay violaciones a los derechos humanos nadie se entera porque nadie puede comunicarlo. Cualquier cosa que a mi me acerque a la situación de esos países la rechazo completamente", justificó Ongarato. "Esta ordenanza habrá que estudiarla más en detalle pero creo que nos lleva a ese camino", evaluó.

En cuanto a las empresas de mayor capital, subrayó: "Si uno mira la carga impositiva que tienen en la ciudad vemos que están aportando en lo local. Sobre las medidas para ver cuánto dinero han logrado acumular ellos si lograron hacerlo, está relacionado al orden nacional donde han gobernado prácticamente siempre los mismos con tendencia para un lado o para el otro". En este contexto, opinó que "se podría haber hecho de otra manera y haber regulado la acumulación de riquezas si es tal".

"Pedirles más dinero a aquellas empresas que todavía sobreviven y están dando trabajo puede hacer que terminen quebrando y perdiéndose muchísimos puestos de trabajo", alertó el intendente. "Es muy fácil señalar con el dedo y decir 'aquel tiene riqueza, tiene plata', pero si esas empresas desaparecen terminamos como Venezuela y ahí aparecen los nuevos ricos. Los que detentan el poder tanto en Venezuela como en Cuba son multimillonarios pero no se les puede decir nada y nadie se anima a decirles nada", cerró.

El testimonio completo de Ongarato: