Con defensor particular se realizó una audiencia de revisión de la continuidad de la prisión preventiva dispuesta a pedido de la Fiscalía, en relación a uno de los imputados del robo a una vivienda ocurrido el 12 de abril. Los jueces, José Luis Ennis y José Colabelli, rechazaron el planteo del defensor Juan Manuel Zapata, de acuerdo al planteo del fiscal Ezequiel Forti y confirmaron la prisión preventiva dispuesta por Jorge Criado en la audiencia del miércoles pasado.

Zapata, antes de esbozar su queja a los fundamentos del dictado de prisión preventiva, indicó que le fue imposible hablar en privacidad con su defendido, lo que recién minutos antes de la audiencia pudo hacerlo por vía telefónica. Adentrándose en los planteos expresó "siento que se le está anticipando una condena". A partir de allí se refirió a que a su criterio no está debidamente fundado el riesgo de fuga, ya que solo se basaría en sus antecedentes y esto, a criterio del defensor, no es adecuado. Resaltó que no hay condena aun por este hecho, que la participación de su defendido se discutirá en cada etapa y que lo ampara el principio de inocencia.

Por otra parte resaltó que su defendido está enfermo, que sufre adicciones, necesita de un tratamiento " no castigarlo o anticipar una pena". Para fundar el arraigo, indicó que trabaja con su padre, el que se ofrece como garante para una medida sustitutiva a la prisión preventiva: el arresto domiciliario.

Ezequiel Forti se opuso férreamente al pedido. Aclaró que ser declarado responsable en este proceso, la pena será de cumplimiento efectivo. Por la calificación legal provisoria, robo agravado por infortunio, el mínimo previsto es de tres años de prisión. El fiscal explicó al nuevo tribunal cuales fueron las actitudes asumidas por el imputado en otros procesos. Habló de un legajo en trámite en el que se comprometió a realizar un tratamiento para las adicciones. En esa oportunidad el imputado había hablado de su oficio de zinguero y el problema de consumo excesivo de alcohol. Forti reconoció que él mismo se exceptuó de dar cumplimiento a una Instrucción del procurador que impide dar una salida alternativa a quién ya cuente con una condena, "se le dio el voto de confianza de este MPF y poco después se lo encuentra en el interior de un domicilio sustrayendo elementos, algunos de los que aun no hay sido habidos", concluyó. El fiscal mencionó que el 4 de abril de 2020, el imputado fue advertido por policía por incumplir el aislamiento "y haciendo caso omiso de esta notificación fue detenido en flagrante delito", dijo Forti. Resaltó que el imputado no pudo cumplir con reglas claras, sino que, por el contrario, fue en incremento en la escala criminal. Primero fue condenado por daño, luego se le iniciaron actuaciones por resistencia a la autoridad y lesiones leves y ahora es aprehendido en flagrancia por robo de un domicilio. "Todo nos indica que la peligrosidad ha aumentado, sabiendo que no acata las normas, ha perdido el voto de confianza de este MPF", concluyó Forti.

Luego de un cuarto intermedio, el juez Ennis adelantó que decidieron confirmar la resolución del juez Criado. Sostuvo que pese al esfuerzo de la defensa, no demostró que la decisión fuera ilegal o arbitraria, por el contrario se acreditaron los extremos necesarios para el dictado de la prisión preventiva. Finalmente planteó que es razonable el fundamento del peligro procesal de fuga en relación a la pena en expectativa, la gravedad del hecho y el comportamiento del imputado en otros procesos. El juez Colabelli aportó más argumentos para fundar la decisión del tribunal revisor.

Fuente: Fiscalía Esquel