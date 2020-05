El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, tocó diversos temas este martes por la noche en exclusiva con Red43. Uno de los asuntos de actualidad más importantes que abordó el mandatario pasa por la toma ilegal de tierras fiscales. Cabe recordar que el lunes, el Honorable Concejo Deliberante de Esquel aprobó una ordenanza que habilita a actuar al Tribunal de Faltas para cobrar multas y proceder a desalojar los lugares ocupados fuera de la ley.

Al respecto, Ongarato aclaró que es necesario "diferenciar muy bien dos situaciones". "Una es la de aquella familia que no tiene dónde estar, termina ocupando un pequeño solarcito y con su esfuerzo propio, con pocos materiales, se empieza a instalar ahí. A esas familias tratamos de ayudarlas para asegurarnos de que se ubiquen en lugares aptos para construir o llevándolos a un lugar apto", explicó el jefe de estado municipal. En contrapartida están "los inescrupulosos que muchas veces no son de Esquel o pertenecen a empresas que se dedican a vender terrenos que no son de ellos: ocupan terrenos fiscales y los ofrecen a la venta por redes sociales a un precio mucho menor al de un terreno normal, que tiene sus papeles y todos los servicios".

Ampliando este último punto, el intendente expuso: "Ahí empiezan los problemas en serio porque la familia que de buena fe compra algo que supuestamente tiene papeles y le van a llevar los servicios en poco tiempo, se encuentra con que los servicios no pueden llegar, o es un lugar peligroso, con posibilidad de desborde del arroyo, de deslizamiento de tierras, caída de piedras o cortan una calle. Contra eso queremos actuar". Ante esto, la ordenanza aprobada por los concejales de Cambiemos (la oposición votó en contra) "habilita al Juzgado de Faltas a sancionar a esas personas que están cometiendo este delito. Es gente que vende lo que no es de ellos y se aprovecha de las necesidades de muchas familias".

Sobre el problema de fondo, consideró: "Es cierto que faltan terrenos fiscales para que la gente pueda construir. Los terrenos en Esquel tienen un valor desmedido, pero son los valores de mercado". "Desde la Municipalidad tratamos de inducir a que bajen los precios en algunos sectores, pero esto no ocurre. Siempre aparece alguien que viene con el dinero, paga y esto levanta el precio", afirmó Ongarato.

"Siempre digo que nosotros quedamos con los precios de los terrenos a los valores del año 2002, cuando venía la empresa minera y los precios se pusieron al valor de lo que puede pagar un empleado o empresario minero. La minera se fue pero los terrenos quedaron a esos valores. Eso le hizo prohibitivo a mucha gente de clase media poder acceder al terreno propio".

"Es un problema profundo al cual le hemos implementado nuevas políticas con la tarifaria todos los años pero no han variado, siguen quedando altos. Hay momentos en que no se venden pero igual no bajan", manifestó el mandatario municipal. ¿Una posible solución?: "Si logramos que la antena de Radio Nacional se traslade a La Zeta quedan muchos terrenos vacantes. Esperamos que si se ponen a la venta una gran cantidad de terrenos pueda bajar el precio y mucha más gente pueda acceder al sueño de tener su propia tierra y construir su vivienda ahí".