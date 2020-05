Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, nace de forma espontánea esta idea solidaria, ya que la realidad social es desesperante y actualmente en la Ciudad de Esquel existen numerosos comedores y merenderos que asisten a más de 600 personas.

El contexto económico no es propicio y realmente muchas familias se encuentran en un estado de vulnerabilidad y necesidad extrema, no siéndonos estas circunstancias indiferentes. Porque tenemos la convicción que una de las características de la sociedad esquelense, es la solidaridad, en esta oportunidad apelamos a su colaboración . Desde el centro de estudiantes, creemos pertinente hacer esta campaña solidaria, entendiendo que la única manera en que se puedan sortear las dificultades que estamos atravesando como comunidad es si mancomunadamente dirigimos nuestros esfuerzos a ayudar a quien más lo necesita en este contexto de pandemia.

La realidad lamentablemente se ha tornado cruda y hostil, donde a veces la asistencia del estado no alcanza a cubrir las carencias de muchos, donde algunos que cada vez son más ven sus necesidades más básicas insatisfechas quedando en una situación de total indefensión y en este panorama que no es para nada alentador es que manifestamos nuestra negativa a quedarnos de brazos cruzados por eso creemos que a la gente la ayuda, la gente; y esta premisa no sería posible si no contamos con la solidaridad,empatía y ganas de ayudar de la comunidad toda,Por esto mismo, hacemos extensiva la invitación a toda la sociedad de participar en esta colecta colaborando con alimentos no perecederos, ropa en buen estado, frazadas y utensilios de cocina.

Les pedimos que se comuniquen a los siguientes números telefónicos 2974138227 2945655573- 2945441585- , a los fines de coordinar un punto de entrega. En estos momentos todo aporte es sumamente importante, las donaciones serán entregadas a diferentes comedores y/o merenderos de la ciudad, esperando poder asistir a la mayor cantidad de familias.