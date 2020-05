En diálogo con la prensa, el Intendente de Esquel Sergio Ongarato se refirió a la situación de la deuda de Trevelin por el tratamiento de residuos.

En este marco, indicó que "están trabajando los secretarios de Hacienda de ambas municipalidades. Ya vimos que estaba la solución encaminada, es una cuestión de ambas áreas técnicas".

Luego, dejó en claro que la idea no es cobrar cosas que no correspondan y aseguró que aun no está resuelto que hacer con los residuos de Trevelin.

"El nuevo módulo está terminado. Actualmente estamos tirando los residuos en un módulo más chico. Si Trevelin puede tirar sus residuos dentro de su ejido municipal aliviaría la carga sobre este módulo que tenemos". (Por ello, se debería firmar un nuevo acuerdo y, según detalla el mandatario, el HCD de Esquel está atento a eso).