Esta tarde se confirmó un nuevo caso de coronavirus en Chubut. Se trata del tercero en Trelew y el segundo sin nexo epidemiológico en esa ciudad. El 30 de abril, un hombre fue diagnosticado y continúa internado transitando la enfermedad. No fue posible determinar de quién se contagió, pero uno de sus contactos estrechos también fue confirmado días después como caso positivo. Es decir: se supo que el segundo positivo en Trelew se contagió del primero, pero la investigación inicial no logró determinar de quién se contagió la persona que todavía está internada.

Una situación similar se registró ahora. El paciente en cuestión consultó con un cuadro gastrointestinal hace ocho días y no se lo consideró como un caso sospechoso, pero ayer fue internado en terapia intensiva con dificultades respiratorias severas y en este momento se encuentra con respirador. En referencia a la sintomatología inicial, el ministro de Salud provincial dijo hoy en conferencia de prensa que "esta es una enfermedad nueva y han cambiado los síntomas durante este tiempo". "Una presentación puede ser a través de un cuadro gastrointestinal, ahora hay muchos síntomas como la pérdida del olfato, del gusto. Se han ido sumando síntomas pero el cuadro principal es la fiebre. Al no tener el nexo epidemiológico y no presentar fiebre no revestía sospecha", explicó.

"Nosotros tenemos que caratular siempre las Infecciones Respiratorias Agudas Graves y no el resto", aclaró sobre los pacientes sin nexo que se consideran sospechosos.

¿Qué puede haber provocado estos inesperados contagios sin una conexión que los expliquen?: "Puede ser que alguien no haya informado sus síntomas o su ingreso a la provincia. Básicamente queremos reforzar que ni nuestra provincia y ninguna ciudad son inmunes y la posibilidad de enfermarnos la tenemos todos". Indicó que sobre esto hablaron con intendentes durante la tarde de hoy y adelantó que en las próximas horas, tras una reunión que tendrán Adrián Maderna, mandatario de Trelew, el gobernador Mariano Acioni y Federico Massoni, ministro de Seguridad de la provincia, saldría un decreto del Gobierno. Se especula que habría vuelta atrás en algunas actividades que se liberaron pero no está claro si serán iguales en toda la provincia o especialmente en la localidad valletana.

"Tenemos que reforzar el compromiso social y no tenemos que relajarnos", enfatizó Puratich. "Todas las medidas preventivas deben estar más presentes que nunca: el lavado de manos, la limpieza de las superficies, la ventilación de los ambientes, el uso del tapabocas. A medida que se han liberado actividades hemos sido más insistentes en aclarar esto", subrayó,

Con referencia la situación puntual del paciente contagiado, que es taxista, el ministro indicó: "La agencia de taxis lleva un registro que no está con nombre y apellido sino con el destino de las personas, pero ya se está trabajando en eso para intentar acercar más este nexo". "Es un trabajo difícil y complejo", precisó.