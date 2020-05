El Ministerio de Salud del Chubut confirmó este martes un nuevo caso COVID- 19 en la ciudad de Trelew. Se trata de un ciudadano de mediana edad, residente de la ciudad de Trelew sin nexo epidemiológico, que comenzó hace 8 días con cuadro gastrointestinal y fiebre, consultó en institución del Subsector privado, y posteriormente a la guardia del Hospital zonal de Trelew, a última hora del día de ayer, donde ingresó con un cuadro de dificultad respiratoria.

Actualmente se encuentra internado en aislamiento en Terapia Intensiva, bajo Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM). Cabe recordar que de los otros 4 casos, dos eran en la misma ciudad y otros dos en Comodoro. Tres de ellos ya se encuentran recuperados.

"Es el segundo caso confirmado en Trelew donde no surge un nexo epidemiológico claro, el tercero en orden de notificación en la localidad", explicó Teresa Strella, directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología. Señaló que el hombre posee algunos factores de riesgo.

"Tenemos 13 contactos estrechos identificados y se sigue trabajando para poder evaluar la aparición de nuevos contactos estrechos así como el interrogatorio para identificar potenciales casos secundarios", reveló la profesional e informó que estas personas estarán en estricto aislamiento por 14 días.

"No podemos asegurar la circulación comunitaria, lo mismo nos planteamos hace un mes cuando apareció el otro caso. No pudimos documentar otros casos por fuera y ahora aparece este caso. De modo inicial esto es lo que tenemos, no tiene un nexo epidemiológico claro. Una vez que terminemos con la investigación veremos cómo se asume el escenario y cómo se sigue en consecuencia", indicó Strella.