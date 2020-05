La nueva ministra de Educación provincial, Florencia Perata, dialogó con los medios de comunicación luego de jurar en el cargo en reemplazo de Andrés Meiszner, quien se hizo cargo de la Secretaría General de Gobierno. Se mostró "muy contenta de asumir este desafío y poder estar jurando como ministra de Educación, algo bastante impensable para mí".

Remarcó que la educación en tiempos de pandemia es un gran reto: "Tenemos por delante una educación no presencial, donde los edificios están cerrados pero la escuela está abierta. Eso nos desafía a pensar las mejores alternativas para mantener la continuidad pedagógica y seguir brindando el servicio como se pueda". "Donde hay conectividad por el aula virtual, donde no la hay con el papel, el WhatsApp, el mail, el teléfono. De múltiples maneras la escuela ha mantenido su vínculo con las familias", destacó. Asimismo, Perata recalcó que "en este sentido corresponde a hacer un gran reconocimiento a los docentes. Estamos en un momento difícil y los docentes han estado a la altura de las circunstancias".

Con respecto a los criterios de evaluación y promoción en esta particular realidad, explicó: "La semana pasada con el ministro saliente (Meiszner) firmamos una resolución de adhesión a las resoluciones del Consejo Federal sobre evaluación, acreditación y promoción. Nos queda trabajar en la norma jurisdiccional: como Chubut se va a adecuar a lo que Nación está proponiendo". Al respecto, informó que serán priorizados los cambios de ciclo y de nivel. "Nación habla de escenarios posibles, no tenemos nada acerca de la fecha del regreso, eso depende de Salud pero nos tenemos que preparar para ese regreso que seguro no va a ser igual que lo que fue hasta el 15 de marzo. Tendrá que ser combinando lo presencial y no presencial", agregó.

"Evaluaciones se están haciendo, pero tenemos que trabajar en la promoción".

Por otro lado, sobre el diálogo con los gremios en el marco del reclamo salarial que sostienen y tras el paro de actividades virtuales anunciado por ATECh, indicó: "El paro o la retención es una decisión individual por más que sea convocado por un gremio. No hay nada declarado ante la Secretaría de Trabajo por el contexto de pandemia, habría que preguntarle al gremio qué adhesión tienen". "Yo siempre estoy dispuesta al diálogo, pero tendremos que ver en la nueva estructura cómo se da y qué participación sigue teniendo Andrés (Meiszner) desde un rol más importante en la coordinación", afirmó.

"Nosotros vamos a seguir trabajando en el acompañamiento de las trayectorias educativas que es lo que nos corresponde como Estado. Las familias la están pasando mal, también hay una cuestión emocional de los chicos y adolescentes que tenemos que acompañar. Seguimos acompañando a la continuidad pedagógica".

Además, Perata valoró que el Ministerio de Educación está al día con la deuda de aumento salariales de 2019. "Hoy se terminó de cancelar la cláusula gatillo adeudada de 2019-. El Ministerio está al día con los aumentos acordados en paritarias el año anterior", precisó.