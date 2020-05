Luego de la tarea realizada en el Aeropuerto de Esquel con el trágico accidente que se llevó la vida de tres personas el 5 de mayo, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios, Miguel Andén, realizó un informe que lo envió a las autoridades del aeropuerto, resaltando algunas fallas en dicho operativo de emergencia.

"Esperamos tener una reunión con autoridades del aeropuerto. Yo realicé un informe en el cual hay dos partes. Una protocolar del informe de actuación y otra que es una consideración final sobre algunos aspectos que a a mi parecer no estuvieron acordes a la emergencia en sí", explicó el jefe de bomberos.

Con detalles, Andén explicó: "Hubo aspectos que a mi parecer vienen de una larga data. Era algo que el resultado final era este. Fueron un par de simulacros que se hacen anualmente, de los cuales no hemos participado por un tema de que tienen que tener una planificación previa , un desarrollo y una conclusión. Lo cual esto no se hace. Considero que el simulacro es un ejercicio y son maniobras que se deben acercar a la realidad. Si no lo hacemos como corresponde, nunca nos vamos a acercar a la realidad. Esa es mi consideración y lo que pasó en el incendio".

Además, el jefe de bomberos voluntarios de Esquel agregó: "Yo puedo decir las cosas que vi mal, que están muy lejos de lo que es una tijera mecánica que no arranque. Faltaba liderazgo, delimitar la zona de seguridad, el ABC que se utilizan en emergencias nunca estuvo. Tenemos reuniones con entidades para colaborar y no fueron convocadas. Hubo un sinnúmero de cosas que marcan que las cosas no se hicieron bien".

Por otra parte, Andén expresó que su informe no tuvo respuesta: "Esperaba una devolución de Cavero (jefe del Aeropuerto) o un análisis. Por ahí pueden haber otras versiones, esto es lo que veo con mis 33 años de bombero. Veo cosas que no se hicieron bien y las plasmé en este informe porque no me lo puedo permitir, si mañana hay un accidente de las mismas características, haber visto lo que pasó y no haber hecho algo".

"Hice el aporte desde lo que uno ve, considera y entiende. Lo dejamos ahí. No se siguió ningún protocolo de emergencia y lo plasmé como corresponde", concluyó.