“Nos oponemos a la imposición de esta ley. Antes de las elecciones sabíamos cuáles eran los puntos esenciales y es injusto luego que ahora se vuelvan a modificar”, sostuvo el presidente de la comuna rural de Carrenleufú, Sergio Nuñez, y aseguró que “en el contexto por el cual pasa la provincia, incorporar 40 cargos más a la administración pública es descabellado. No pueden pasar estas cosas, debemos defender el Estado”.

Asimismo, recordó que “en su momento, nos opusimos a las modificaciones y el Gobernador la vetó por las mismas razones”, agregando que “están hechos todos los decretos de las 20 comunas rurales, donde está representada la primer minoría en el cargo de vocalía sin remuneración”.

Por último, indicó que “quizás en las próximas elecciones se pueda avanzar pero ya sabiendo las reglas del juego sino es muy fácil jugar a perdedor, para no tener la responsabilidad de un presidente de Comuna y cobrar un sueldo del Estado sin responsabilidad alguna”.

“No es el momento”

De la misma manera, Genaro Pérez, el jefe comunal de Gastre indicó que “creemos que no es conveniente tener más gastos dada la situación económica. No es conveniente sumar 40 sueldos más a la Provincia, por lo menos por ahora”.

“Hay una cuestión política, se ve que muchos de los que quedaron afuera quieren volver a tener su sueldo y por eso están insistiendo, es una devolución de favores para los que han trabajado y no han obtenido el resultado que querían”, expresó Pérez.

Finalmente, el jefe comunal del Dique Ameghino, Raúl de Domingo, afirmó que “vemos que no es el momento, ni económico ni político, independientemente del partido político que sea”, y agregó que “esto implica ingresar a dos personas más que no sumaría en nada al funcionamiento que ya tienen las comunas, y está claro que la Provincia no está para asumir este compromiso”.

“Todos los jefes comunales estamos de acuerdo en rechazar esta medida, y cuando cada uno de nosotros asumimos en Aldea Apeleg, firmamos un escrito oponiéndonos a esta medida que luego fue vetada por el Gobernador Arcioni”, finalizó.