En conferencia de prensa, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a las conversaciones que mantuvo con Mariano Arcioni durante el fin de semana. En base a esas charlas, se articulará la reapertura de la mayoría de los locales comerciales con atención al público.

"Van a poder abrir a partir de mañana con horarios determinados y algunas cuestiones a respetar", explicó Ongarato. El horario que luego fue confirmado por Arcioni es de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados de 8 a 13. "Los delivery se van a poder hacer hasta las 23 horas de lunes a jueves y hasta las 00:00 viernes, sábado y domingo", precisó el mandatario municipal.

Además, expresó cierto descontento con el horario establecido e indicó: "Hemos pedido que sea distinto al de la costa". "Yo he planteado que a ciertas horas la gente no suele ir a comprar porque no tiene la costumbre", enfatizó. Sin embargo, Provincia ya confirmó que en todo el territorio provincial a partir de mañana los comercios estarán abiertos en los rangos mencionados.

En cuanto a las salidas, el intendente esquelense recordó que "son a comprar" y "el Gobierno provincial mantiene la idea de regularlo por la terminación del DNI". Al respecto, insistió: "En la cordillera seguimos sosteniendo que esto es difícil de implementar".

Sobre los locales que continúan sin poder abrir, Ongarato subrayó: "Son rubros donde hay más posibilidad de contagio o de aglomeración de gente". "Tuve una reunión con representantes de estos rubros y vamos a buscar la forma de que puedan funcionar. Van directamente al cierre si no encontramos alguna solución", remarcó.