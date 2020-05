Esquelenses varados en Chile: "¿A un argentino lo van a dejar tirado, acá, a morir?"

Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, muchos esquelenses han quedado varados en otras ciudades, provincias o países.

Es el caso de Ricardo y Juan Silva, que se encuentran en Chile y están esperando una solución para poder regresar a Esquel.

Están en Puerto Montt, por razones laborales, desde diciembre. El 15 de marzo se cerraron las fronteras y el transporte terrestre no les vendió pasajes. Ricardo se comunicó con el consulado y, el 13 de abril, le consiguieron un alojamiento transitorio para esperar la apertura de la frontera. Les dijeron que estarían allí por 12 días y ya pasó un mes.

Tuvieron ayuda general desde el consulado, pero todavía no tienen ninguna idea de cuándo y cómo podrán volver. Su hija se ha comunicado con el intendente y la cancillería, y está haciendo gestiones, pero, hasta ahora, continúan sin novedades.

Una de las personas con las que se comunicaron fue Santiago Igon, a quien le comentaron la situación, pero, según expresaron, después de dos llamadas al principio, solo les dijo que deben tener paciencia: “El señor pidió mi voto, yo se lo di, pero no tengo respuesta de él”.

“Es angustiante porque uno quiere regresar a su hogar”.

Para subsistir están usando sus ahorros. Ricardo tiene su visa turística vencida, por lo cual, aunque en Chile se retome la actividad, tampoco podrá buscar un trabajo temporal. “No sé cuándo vamos a poder salir, si esto se tarda un mes, dos meses”, declaró. “Acá los trabajos se cortaron todos y yo no puedo trabajar ahora en este sistema”.

“¿A un argentino lo van a dejar tirado, acá, a morir, entonces?”

“Hasta el 10 podemos aguantar, pero más del 10 no”, expresó. La última vez que los visitó el consulado le dijeron que eran 366 argentinos en el país. “Y encima la pandemia acá se vive peor”, contó.

El problema mayor es que el cruce de frontera no es posible, ya que ellos tendrían la posibilidad de que alguien los busque en un vehículo particular: a su vez, la situación en Chile es más grave, con un gran número de contagios, y consideran que no tienen información suficiente sobre la situación sanitaria.

Escuchá su testimonio: