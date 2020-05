Alberto Fernández anunciará la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo y busca consenso con la Ciudad y la provincia para habilitar las salidas recreativas.

Así lo confirmaron a LPO en el Ejecutivo. El presidente haría el anuncio este viernes, tras haber tenido este jueves una nueva ronda de consultas con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, los mandatarios de los dos distritos con mayor cantidad de contagios de coronavirus en el país.

Tras recibir el respaldo del comité de expertos para flexibilizar la cuarentena, el Gobierno permitirá la reactivación de más sectores para la cuarta fase del aislamiento.

Habrá un desacople entre el interior y el área metropolitana. La cuarentena dura seguirá en el Conurbano y la Ciudad pero toda la población deberá seguir respetando el aislamiento, sin poder ir a bares y restaurantes y organizar reuniones sociales. El transporte, la mayor preocupación para el Gobierno en el área metropolitana, seguirá con frecuencia limitada. Los vuelos y el transporte de larga distancia seguirán prohibidos.

El jefe de gobierno y el gobernador bonaerense visitaron la residencia de Olivos este jueves para diagramar la flexibilización. Larreta llevó una propuesta para reabrir comercios, entre ellos kioscos, librerías y jugueterías. También se habilitarán las mudanzas.

Pero en el área metropolitana no se permitiría la apertura de locales de ropa, de calzado ni de peluquerías, pese a que, como explicaron a LPO en el Gobierno, la cámara de peluqueros había mantenido una reunión al respecto con las autoridades sanitarias. Sí se abrirán estos locales en algunas provincias y en los municipios del interior bonaerense.

La idea de los infectólogos sigue siendo el respeto de la distancia social de un metro y medio que no se puede cumplir en ciertos locales. Los peluqueros son unos de los más afectados porque no pueden hacer su trabajo a un metro y medio del cliente, a menos que implementen las técnicas utilizadas por los asiáticos para las que no están capacitados los salones de belleza argentinos.

Lo que están delineando por estas horas entre el Gobierno nacional, el porteño y el bonaerense es cómo implementar las salidas recreativas que quedaron frustradas para la tercera fase de la cuarentena a pesar de que Alberto las había permitido a criterio de los gobernadores.

En esa ocasión, tanto Larreta como Kicillof rechazaron la propuesta de Alberto y prohibieron las salidas recreativas, por eso el presidente quería llegar a un acuerdo antes de hacer un anuncio frustrado otra vez.