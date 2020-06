Jueves: lluvia durante gran parte de la jornada

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 11 de junio en Esquel tendrá una temperatura máxima de 10° C. La mínima pronosticada, en tanto, es de 2° C.

Se espera otra jornada con lluvia ya que continúa vigente un alerta del Servicio Meteorológico Nacional por abundantes precipitaciones en forma de lluvia y agua-nieve. Podría caer nieve sobre todo en zonas altas.

A partir de mañana bajaría la intensidad de las lluvias, pero descendería mucho la temperatura máxima.