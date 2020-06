Solidaridad: reciben donaciones para familia afectada por el incendio de su vivienda

Ayer por la noche una familia se vio afectada por el incendio de su vivienda en el barrio Bella Vista. En total son cuatro integrantes, una pareja con sus dos hijos de seis y tres años.

En diálogo con Red43, Jaime y Rebeca comentaron cómo ocurrió todo y cuál es su situación actual. "Empezó por el caño de la cocina, agarró el nylon y después el techo. Una policía que vive enfrente llamó a los bomberos", relataron. "No tenemos gas natural, nos calentábamos con una estufa a leña. Yo me había acostado y cuando me levanté para ir al baño miré para arriba y estaban las llamas arriba del techo", explicó Jaime.

Destacaron que el presidente barrial, Carlos Ñancucheo, se hizo presente de inmediato en el lugar y les ofreció quedarse en la sede vecinal. También se acercó la secretaria de Desarrollo Social, Fabiana Vázquez, que se comprometió a asistirlos con los materiales y todo lo necesario para el arreglo de la casa. Mientras tanto se quedarán en un domicilio del barrio Estación.

Rebeca contó que la solidaridad de los vecinos ya se está haciendo notar y han recibido mucha ropa en las pocas horas que pasaron desde el incendio. En este momento necesitan sobre todo muebles.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 2945410100.

El testimonio de Rebeca y Jaime: