Gustavo Sastre indignado: “Tenemos el virus más vivo que nunca en Puerto Madryn”

Luego de la aparición de nuevos casos positivos de COVID-19 en las ciudades de la comarca VIRCH-Valdés y posteriormente a un fin de semana donde se reportaron decenas de infracciones ciudadanas a las pautas de sanidad y seguridad dispuestas, el Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, brindó una conferencia de prensa este lunes al mediodía acompañado por el Vicegobernador Ricardo Sastre e integrantes de su gabinete.

“Luego de dialogar con el gobernador Arcioni, el ministro de Salud Fabián Puratich e intendentes de las zona decidimos que se retrotraen las flexibilizaciones dispuestas en los últimos días”. En ese sentido, Sastre indicó que se suspenden por 14 días todas las actividades sociales, recreativas, deportivas, incluyendo las salidas a 500 metros del domicilio como así también los paseos de los días domingos y las salidas en autos por la zona de la costanera.

En cuanto a los comercios, el Intendente informó que a partir de este martes se reducirán los horarios desde las 9 y hasta las 17 horas.

En otro orden, sostuvo que “los comercios deberán contar con un registro obligatorio de cada cliente que ingrese al local y los comercios mayores a los 200 metros cuadrados deberán tomar la temperatura de cada cliente”.

Además se reducirá la atención del municipio y se extremarán los controles de circulación en la vía pública según el DNI.



“Basta de transgresiones a las normas”

“Muchos vecinos se habían relajado; es momento de tomar el máximo de los recaudos”, aseguró en otro tramo de la conferencia de prensa realizada en el Teatro del Muelle.

“He sentido indignación por los sectores mínimos que no cumplieron las reglas. No vamos a permitir falta de respeto hacia el personal de tránsito, municipal, fuerzas de seguridad. Hay sectores minúsculos de la sociedad que no comprendieron que estamos viviendo una pandemia que deja muertes. Tenemos el virus más vivo que nunca en Puerto Madryn”, dijo Gustavo Sastre quien reconoció: “Vimos gente se sienta en una plaza, la gente que baja del auto en la rambla...Qué parte no entendieron…No podemos tener 130.000 policías o inspectores de tránsito”.