Fernando Sánchez, dueño de Esquel Propiedades, se refirió a la situación del sector inmobiliario, que también se ha visto afectado en tiempos de coronavirus. Aclaró que "hay comercios que la pasaron mucho peor que nosotros". "Nuestro rubro se puede manejar muy bien haciendo home office, aprovechando el tiempo, haciendo cursos de capacitación. Por esta crisis se están acelerando algunos procesos que tienen que ver con formalidades que se podrán hacer por vía digital, como las firmas. Esas cosas llegaron para quedarse", explicó.

"Las ventas y los alquileres estuvieron prácticamente parados", remarcó. En cuanto a los precios, reveló que "se está hablando de tomar los valores de otra manera". "Tenemos la costumbre de tomar al dolar como referencia y con el aumento que tuvimos en estos meses estamos tratando de empezar a tomar conciencia de que debemos volver a los orígenes, tasar en pesos y actualizarlo mes a mes porque no tenemos manera de controlar al dolar", subrayó.

"Hay que hacer una rebaja del 30%. No todos los propietarios están de acuerdo, pero sí están entendiendo que tienen que rebajar".

Sobre los alquileres, evaluó: "Está bien que se congelen un tiempo porque el país estaba parado y muchos inquilinos no podían trabajar. Pero no tiene en cuenta a los propietarios, tenemos un trabajo muy arduo en este momento mediando entre la postura frágil del inquilino, entre comillas porque no todos están tan frágiles, y la postura y perjuicio que están teniendo los propietarios". "Estamos en un país en el que cuando el Gobierno no puede resolver un problema como el de la vivienda y que cada persona pueda pagar su alquiler, hace que lo resuelva la sociedad. En la sociedad generalmente hay una competencia", reflexionó el empresario. Destacó que "los alquileres están en el valor más bajo histórico de rentabilidad de un bien. Entonces los propietarios también son perjudicados. Yo trato de mediar y que cada parte tome conciencia de la situación".

En el mismo sentido, Sánchez fue muy crítico de la clase política porque "no está dispuesta a pagar el costo de ciertas medidas" y consideró que eso ocurre en todo el país: "Esquel no es la excepción". "El impuesto de ingresos brutos hay que pagarlo sin importar si gano o pierdo. En marzo prácticamente no facturamos nada y a pesar de eso tenemos que pagar un mínimo".

Al respecto dio a conocer una situación que atravesó de forma personal: "Se impidió a las empresas subir precios, tarifas, se suspendió el cobro de intereses y el corte de servicios, pero la semana pasada fuimos a pagar el impuesto a la Municipalidad y me cobraron una multa por no presentar en abril la declaración jurada de marzo, cuando estábamos en cuarentena, la misma Municipalidad no trabajaba y se cobró la multa igual". "Va llegando un momento donde tenemos que empezar a decir las cosas y dejar de solucionarlas café de por medio entre amigos", concluyó.

La palabra de Sánchez: