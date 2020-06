El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió esta mañana al ofrecimiento que recibió el Secretario de Coordinación y Finanzas del municipio, Matías Taccetta, para hacerse cargo de la Contaduría General de Chubut. Se trata de una oportunidad de ocupar un lugar importante para el funcionario de mayor peso dentro del gabinete del mandatario municipal.

"Le están ofreciendo un cargo alto que necesita además un acuerdo legislativo y demuestra su capacidad, el nombre que tiene a nivel provincial por su forma de manejar la Secretaría de Hacienda", destacó Ongarato. "La diferencia entre cómo están las cuentas municipales comparadas con otras cuentas del Estado hace que mucha gente mire y pregunte cómo hizo para tenerlas tan ordenadas", evaluó.

"La explicación de esto es que hay una cuestión técnica y una capacidad de trabajo muy grande que tiene Matías Taccetta y sabe hacerlo muy bien. Ese trabajo está acompañado por decisiones políticas en mi caso de gastar lo que él dice que es posible y no complicarlo. La cuestión técnica y la cuestión política hace que las cuentas que estén ordenadas".

Al respecto, Ongarato comentó que ayer en Rawson conversó con Mariano Arcioni y Oscar Antonena sobre esta cuestión. "Le he manifestado al gobernador y al ministro de Economía que no quiero que se vaya porque está haciendo un servicio muy grande a la ciudad, pero también entiendo que el sueldo que se le ofrece dista mucho de lo que él está ganando", detalló el jefe de Estado esquelense. "Yo espero que se quede en la Municipalidad de Esquel, es un integrante muy importante de nuestro gabinete. La decisión va a depender casi exclusivamente de él", agregó.

"La decisión final va a ser de Matías Taccetta, si me preguntan a mí yo digo que no pero no lo puedo obligar a él".