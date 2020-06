Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este lunes 22 de junio en Esquel tendrá una temperatura máxima de 7° C. La mínima , en tanto, es de -1° C.

Se esperan precipitaciones para toda la jornada. Además, rige un alerta del Servicio Meteorológico Nacional ante la posibilidad de que se registren importantes nevadas. Se podrían acumular entre 30 y 50 centímetros de nieve y las condiciones mejorarían a partir de mañana en nuestra región.

El martes se prevé una mínima más baja y sigue la posibilidad de lluvias y nevadas, el miércoles se registraría una leve mejora y desde el jueves podría regresar la nieve durante varias jornadas.