El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Julio Ruíz, se refirió hoy a los controles de mercadería que están realizando, algo que se reconoció desde la Cámara de Comercio como una mejora desde que él regresó al cargo. Al respecto, Ruíz explicó que los agentes municipales están divididos en tres grupos.

"Tenemos un grupo que está en la portada entre las 8 y las 20, un inspector de Tránsito, uno de Comercio y otro Bromatología; otro grupo recibiendo la mercadería que se desinfecta en la terminal y se hacen todos los protocolos; y otro grupo que hace las tareas normales de control en los negocios", detalló el funcionario. Reveló que "la semana que viene vamos a estar entregando a todos los comercios, incluidos los gastronómicos, un cartel donde indica la cantidad de personas habilitadas a estar adentro de los locales. El vecino verá el cartel oficial de la Municipalidad, que va a estar bien identificado y va a decir cuántas personas puede recibir el comercio. Estará pegado en la puerta".

En este sentido, Ruíz destacó la importancia de la responsabilidad individual: "Queremos que el vecino tome conciencia, que se cuide y cuide al prójimo". "El tener cero casos es una presión muy alta. Es como el fútbol, no querés que te hagan un gol", sostuvo el secretario de Gobierno y subrayó que es algo a cuidar entre todos: "El secreto es la responsabilidad de cada uno. En esos primeros 40 días tomamos conciencia y todos nos metimos en casa. Siempre se dijo que en ese tiempo había que organizarnos y se hizo en Esquel, la Cooperadora del HZE equipó todo preparándose y no podemos perderlo".

"Tenemos una vida más normal que el resto de la provincia, vamos a cuidarla. ¿Cuál es la necesidad de estar todos juntos? Respetemos el distanciamiento".

"No es la mayoría que no respeta, pero así como pasa en los comercios pasa con los vecinos o los chicos que vienen de afuera y los padres que tienen que mantener los 14 días de aislamiento. Conozco muchísimos padres que cumplen con una responsabilidad impresionante, pero sé de otros que no lo han hecho", señaló preocupado. "No hay que llegar a las sanciones, hay que ser responsable cada uno", cerró.