El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Sergio Bubas, remarcó que desde la institución ven un cambio importante y positivo en los controles de mercadería. El tema había sido muy cuestionado la CAMOCH tiempo atrás.

"Se le ha dado una impronta muy buena a los controles en la portada, se está controlando más a la gente y el intendente ha puesto personal de la Municipalidad que se venía pidiendo", señaló Bubas. Subrayó que "veíamos la necesidad de que haya empleados municipales porque son los más idóneos. Saben quiénes son los transportistas que están entrando y cómo actuar en cada caso particular". En este sentido, indicó: "No es lo mismo el que entra con remedios, al que entra con mercadería perecedera, con congelados o mercaderías que tienen más de 24 horas de viaje".

Asimismo, el comerciante precisó que "el protocolo de desinfección se está cumpliendo" y consideró que a partir de la llegada de Julio Ruíz a la Secretaría de Gobierno se produjo un cambio positivo. "Se están puliendo cosas que es lógico pero se hace más rápido que antes. Le llegada del nuevo secretario de Gobierno le ha dado una impronta buena y lo está acompañando el intendente en cosas que no estaba acompañando", sostuvo.

Por otro lado, Bubas opinó que falta mayor acompañamiento del Concejo Deliberante al Ejecutivo en la situación actual: "No se han sancionado ni se ha trabajado en ordenanzas que hacen a la pandemia, llámese sanciones por no desinfección, sanciones por los códigos tributarios. Ahí falta más acompañamiento y llevamos más de 80 días, esto se tendría que haber determinado en los primeros días". "Cuando hablamos de que el intendente está solo hablamos de estas cosas. Con errores y aciertos el intendente hace lo que tiene que hacer, cuando otra gente aparece solo para marcar los errores y en aciertos no colabora", analizó.

Esta semana, los ediles María Martínez, Hernán Alonso y Valeria Saunders recorrieron todo el circuito de ingreso de mercadería, desde la portada hasta la terminal de ómnibus. Al respecto, el vicepresidente de la CAMOCH señaló: "Me parece bueno que empiecen a interiorizarse en lo que está pasando en la portada que para nosotros es fundamental. Ha habido un cambio de actitud que me parece perfecto, se han despertado un poco. Me alegro que sea así porque en ésta estamos todos juntos, depende de ellos que vean cómo trabajan los funcionarios y el intendente". "Muchas veces se quejan de que no tienen comunicación pero si no la tenés andá a buscarla. En una situación de pandemia yo no tengo que esperar que el intendente venga a decirme, yo tengo que ir a verlo para ver de qué manera colaborar", cerró.