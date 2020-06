Como habrán visto los vecinos de Trevelin, hace unos días que se está instalando este amigo perruno frente a la plaza Coronel Fontana de Trevelin. Este proyecto nació hace ya varios meses desde el grupo de Voluntarios por las Castraciones de Trevelin. Gracias a la colaboración y confianza de los vecinos se logró reunir el dinero para costear esta gran obra de arte.

EL ARTISTA



La obra de arte en hierro fue creada por el artista Tomás Schinelli, con el cual desde el grupo de voluntarios se mostraron muy agradecidos por haber interpretado a la perfección la idea que se le transmitió desde este grupo.

"PERRO COMUNITARIO".



En Trevelin, hace más de 10 años que se viene trabajando en la protección de los animales de compañía, con grupos abocados a la castración y educación con el objetivo de erradicar el perro callejero, controlar la población canina y felina, trabajar en la salud de la población humana y animal.

El perro callejero existe en Trevelin y es producto de la falta de políticas públicas eficientes y continuas.

Con el tiempo ese perro se fue transformando en comunitario, es decir que los vecinos lo empezaron a mirar, alimentar, vacunar, castrar y cuidar. Muchos de esos perros lograron ser adoptados.

Este es un homenaje a ese perro y su comunidad. Comunidad que lo aceptó, cuidándolo. Perro comunitario que gracias a las castraciones masivas y gratuitas se va extinguiendo lentamente.

ESTA OBRA EN HIERRO NOS DICE...



No más perros callejeros, ni comunitarios, no más abandono, no más muerte, no más maltrato, no más enfermedades, no más mordeduras, no más accidentes.

SÍ AL CONTROL DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA.

SÍ A LAS CASTRACIONES! por ser económicas, éticas y eficaces para los municipios, que son quienes deben garantizarlas.

AGRADECIMIENTOS



Concejo Deliberante de Trevelin, a su presidente Sra Valeria Tedesco y todos los bloques.

Al Sr Pablo Bustos, secretario de Obras Públicas Municipalidad de Trevelin.

A los voluntarios que apoyaron y trabajaron para que esto sea posible, UNIDOS en una sola causa.

A la comunidad que siempre está incondicionalmente para colaborar.