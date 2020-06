Bajo el lema "vivas, libres y desendeudadas nos queremos", esta tarde tuvo lugar una nueva marcha en la ciudad de Esquel. La concentración fue en la Plaza San Martín a las 15 horas.

La convocatoria fue Ni Una Menos, al cumplirse cinco años del inicio del movimiento. En este marco, volvieron a alzar el pedido de justicia para las víctimas de violencia de género. Resaltaron que durante la cuarentena en el país fueron cometidos 71 femicidios: "Los casos de violencia hacia las mujeres y las disidencias en este contexto actual de encierro con sus agresores no solo recrudecen sino que dejan en claro que no hay recursos suficientes por parte del Estado para abordar la violencia que nos está matando".

Además, otro dato preocupante es que en total, del 1 de enero al 31 de mayo fueron 124 femicidios y 28 travesticidos. Remarcaron que "hay miles de mujeres que no llegan a realizar la denuncia por diferentes motivos, que muchas denuncias no son tomadas por la policía y que la policía no actúa ante muchas de ellas".

"Muchas de las que se animan a denunciar luego son amenazadas y aún con intervención judicial muchas veces los violentos son impunes. En nuestro país no se les toma la denuncia a las hermanas de pueblos originarios, porque no hablan en español o por racismo liso y llano".

Mirá los discursos completos y las imágenes de la concentración: