Este domingo, Marcelo Tinelli anunció su separación de la modelo y empresaria Guillermina Valdés. “Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, escribió el conductor de ShowMatch.

El rumor de crisis en la pareja pisaba cada vez con más fuerzas en las últimas semanas y lo fundamentaban diciendo que desde el regreso de Esquel no se habían vuelto a mostrar juntos en redes sociales. “¿Estás separada?”, le preguntaron a la modelo en noviembre de 2019 en un programa de televisión. “No, es mentira. Es como escuchar decir: ‘¿Te teñiste el pelo de blanco?' Y decís ‘No, no lo tengo blanco', pero bueno... Son cosas del medio que no sé bien de dónde salen. Cuando hay una crisis o algo, decís ‘bueno, me hago cargo’ pero cuando no hay nada de nada”, respondía Guillermina.

Las últimas imágenes juntos se publicaron a principios de abril, cuando Marcelo Tinelli cumplió 60 años y lo festejó en nuestra ciudad rodeado de su familia, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. El conductor compartió en sus redes algunos de los regalos de cumpleaños que le hicieron sus hijos, e hizo el desafío viral en pareja que fue furor, surgido de la aplicación Tik Tok.

El periodista de espectáculos Jorge Rial fue el primero en asegurar que el conflicto se desató en Esquel. Tinelli y su familia se instalaron en la propiedad que poseen en la cordillera chubutense el 19 de marzo, horas antes de que Alberto Fernández anuncie la cuarentena. El 23 de abril finalmente regresaron a su departamento porteño de Palermo.

“Lo que influyó fue la convivencia cuando estaban todos juntos en Esquel“, aseguró Rial. Al parecer, Guillermina no estaba de acuerdo en viajar y el estallido de las críticas masivas la habrían puesto muy nerviosa.

Además, trascendió que fue un viaje planeado por 10 días y duró más de 40. Al regresar a Buenos Aires, el conductor fue con su hijo Francisco a ver casas a Nordelta, algo que molestó a su ahora ex pareja porque no estaba de acuerdo en mudarse fuera de CABA.

La historia de amor de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés empezó en medio de un gran escándalo allá por el 2012, cuando la modelo recién se había separado de Sebastián Ortega. A los dos años llegó Lorenzo, el primer hijo de la pareja, y el amor quedó completamente afianzado.

Pero no todo fue color de rosa, ya que Guillermina y Marcelo tuvieron que enfrentar algunos altibajos y una separación en 2015 que conmocionaba al espectáculo pero que se resolvió al poco tiempo. ¿Pasará lo mismo esta vez?