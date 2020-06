Margarita es una vecina del barrio Badén que espera una solución urgente para los problemas que tiene en su vivienda. Vive con sus dos hijos y lleva mucho tiempo esperando una respuesta de parte de la Municipalidad, según contó hoy.

"La señora (Fabiana) Vázquez me prometió que para febrero iba a terminar y fueron cosas que no se cumplieron. Tengo a mi nene con problemas de salud, ya ha tenido como seis convulsiones por el frío, por ahí no tenemos para comer, donde vivo el baño no es mío y hay que compartir. Siempre está sucio y no tengo otro lugar adonde ir", comentó Margarita. Remarcó que la prolongada suspensión de clases no hace más que complicar la situación porque el colegio les garantizaba a los chicos el alimento: "Antes me ayudó mucho la escuela, iban a Nahuelpán y tenían jornada completa, comían ahí".

"Yo necesito que cumpla lo que dijo Vázquez. Dijo que iba a terminar los cerámicos, el baño porque falta inodoro, pileta, duchas, la pieza es una heladera, a mi me da bronca porque me tienen a las vueltas con mentiras, cosas que ella prometió y no cumplió", remarcó la mujer. Afirmó que la secretaria de Desarrollo Social "sabe la situación de mi nene, que está enfermo y yo también tengo convulsiones de epilepsia. Con el frío esas enfermedades nos atacan más. Sin leña no tenemos calefacción". Relató que perdió muchas cosas que sacó afuera por la promesa de que la vivienda iba a ser arreglada.

También indicó que la semana pasada estuvo "varias horas" esperando que la atiendan en la Municipalidad para pedir ayuda, pero nadie la recibió, además de que le entregaron leña mojada y no le sirve. "Vázquez me mintió, hace un montón que está esa casa sin terminar. Pido que me ayuden", enfatizó.