Carlos Sepúlveda, secretario general del Sindicato de Salud Pública (SiSaP), se refirió a la tensión que se vivió hoy en el Hospital de Trelew luego de la renuncia del equipo directivo del nosocomio y el Área Programática. En una asamblea, el gremio resolvió llevar adelante una medida de fuerza en reclamo por los salarios atrasados y el ministro de Salud, Fabián Puratich, estuvo en el lugar y manifestó que habría alguna contestación durante la tarde de hoy.

Consultado por Red43, Sepúlveda aseguró que "hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Creo que las primeras respuestas ya las tiraron con la renuncia de la dirección del Hospital". "Es dejar el barco sin timón. Además de no pagar vamos a tener que manejar nosotros la salud pública porque no tenemos directivos", criticó el dirigente sindical. "Necesitamos que todos tiremos para el mismo lado y pedimos que se paguen los salarios inmediatamente. Ese es el punto fundamental independientemente de todos los reclamos que tenemos en salud pública. No se trata de irse o hacer berrinches, acá hay que tomar el toro por las astas", subrayó.

Sostuvo que la retención de servicios "en principio es hasta que paguen los salarios, iremos viendo en función de con qué respuestas viene el Gobierno". "Necesitamos que el Gobierno de una vez por todas de una respuesta concreta por el pago de salarios de la salud pública. Así se va a manifestar en todos los hospitales de la provincia", enfatizó el sindicalista y agregó: "Desde que salió el primer decreto de emergencia sanitaria venimos denunciando que salud no estaba contemplada como prioridad. Marcaron en el decreto y en la ley de emergencia sanitaria que íbamos a cobrar todos unificados pero nunca dijeron cuándo".

"Le planteamos a los diputados, al Ejecutivo y al ministro que Salud Pública debía ser prioridad en este contexto. Prioridad deberíamos ser todos en realidad, nadie tiene que tener supremacía sobre otro sector", expresó Sepúlveda, pero aclaró: "En el contexto que estamos se tendría que contemplar la salud pública. Para el Ejecutivo la salud no es prioridad a pesar de que es obvio y de público conocimiento que somos servicio esencial y estamos enfrentando la contingencia de la pandemia".

"Resulta llamativo que a a los trabajadores de salud pública se los siga ninguneando con el pago de salarios".

En cuanto a la atención de personas en estado crítico, indicó: "Todos tenemos responsabilidad social y profesional, entendemos que atendemos a la comunidad. Siempre vamos a estar colaborando para la atención de los pacientes internados, no solo pacientes COVID".

"No han existido instancias de diálogo, la última que tuvimos se las arrancamos al Gobierno en marzo cuando estuvimos con una huelga de hambre y un encadenamiento, ahí le arrancamos una mesa de diálogo y desde entonces no nos convocaron más", consideró el secretario general de SiSaP. "No sé con qué gremios se reúne el Gobierno. El gobernador ha dicho que habla con los gremios por medio de sus ministros, con el nuestro no. Se lo hemos pedido de diferentes maneras: por favor acercar las partes, pero se cierran. Es muy difícil, no se dejan ayudar y ni siquiera mantienen el diálogo para escuchar a los representantes de los trabajadores", cuestionó.

Por último, Sepúlveda criticó a Puratich y aseguró que "no fue a dar la cara" sino que " tuvo que dar la cara a la fuerza". "Los compañeros se agolparon en el hall esperando una respuesta concreta, respuesta que no puede dar o no quiere dar", concluyó.