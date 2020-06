Este viernes, desde la Cámara de Comercio, Claudio Selva y Marta Barrera anunciaron beneficios para el sector comercial que fue duramente golpeado en sus ingresos por la cuarentena. Consiste en planes de pago y la posibilidad de pasar la factura de "uso comercial" a "uso residencial".

"Fueron tres reuniones en las que participaron todas las cámaras, asociaciones, intendentes y diputados. Fue muy nutritivo porque dependiendo de cada sector planteaban las inquietudes. No todos tienen las mimas problemáticas. Unos estuvieron más afectados y otros menos. Algunos tenían la posibilidad de poner el medidor en custodia porque tenían el negocio cerrado y otros no. Tenían mercaderías en la heladera y mantener el servicio, pero no tenían ingresos", explicó Selva.

Además, respecto a las posibilidades de los planes de pago, detalló: "Se desarrolló un paquete de medidas, que no todas las tienen que absorber los usuarios, sino que pueden elegir la que mejor se acomoden a sus necesidades. Hay un plan de pago de 30 cuotas de marzo a septiembre con una tasa del 24%, sino la posibilidad de pagar con valores hasta 180 días con tasa del 0% sin interés y la joya del logro obtenido que se pase la tarifa de uso comercial a uso residencial por el periodo de tres meses para los que tuvieron el comercio abierto y por cinco meses para los que no pudieron abrir".

También indicó que cada comerciante deberá solicitar su beneficio: "El paquete lo vamos a difundir para que todos estén al tanto. Es importante que esto va a ser a demanda. Cada usuario tiene que mandar la solicitud para acceder a los beneficios. Todo el mecanismo se va a publicar para que esté bien presente y lo puedan aprovechar. La Cooperativa estuvieron muy predispuestos y eso es muy importante porque entre todos se buscó una solución para conseguir el beneficio".

"La Cooperativa argumentaba que el que estaba abierto no podía acceder a los beneficios, pero pudimos demostrar que aunque hayan estado abiertos no hay ingresos prácticamente. A la Cooperativa misma se le cayó un 60% la facturación y no somos la excepción. Por más que hayan podido tener abierto necesitaban el beneficio porque los ingresos son mínimos", señaló.

Por su parte, Marta Barrera concluyó la conferencia: "Los que adeuden facturas de marzo a septiembre van a acceder al financiamiento, con un interés superador. Obtuvimos un gran logro a nivel local y logramos el objetivo. Fue importante la presencia de autoridades y todas las cámaras. Teníamos una postura firme, de lograr la luz residencial".