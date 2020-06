En el marco de la pandemia, se produjo, esta semana, una crisis entre los trabajadores de salud por la falta de pago de salarios en Chubut. El diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, expresó que, en Rawson, en una reunión no relacionada, el ministro de Economía dijo que el miércoles se pagarán los salarios del personal del sector de Salud, ya que habría un adelanto de coparticipación o algún otro ingreso extraordinario.

“Tanto en el Decreto de Necesidad y Urgencia que había dictado el gobernador como en la ley que hemos aprobado en Legislatura, el sector de Salud está previsto que cobre en un solo tramo”.

Así, se establece una prioridad, solicitada por el ministro de Salud, que, en palabras de Pagliaroni, “un poco hizo la voz de un representante sindical”. Para el diputado, que se deba priorizar al personal de salud no significa que no deban cobrar los policías, y la manifestación fue “exagerada” por parte de algunos directivos: “no me refiero a los trabajadores, sino a los directores de los hospitales, sobre todo porque son parte de la gestión política, también, del Ministerio de Salud”.

La situación de Esquel

Por otra parte, uno de los temas fue que, recientemente, se había puesto en duda la capacidad del municipio para pagar los salarios de sus empleados en tiempo y forma: sin embargo, se lograron cancelar estos sueldos. Pagliaroni dijo que Ongarato tuvo mucho diálogo con todos los sectores y que siempre busca consenso.

“Sabemos que la situación de la Municipalidad de Esquel, como la de todas las municipalidades, es difícil: también han tenido una baja muy importante en lo referido a las regalías”, comentó el diputado. La reducción es de cerca de un 65% y esto genera una situación grave. También se reduce la coparticipación, que es menor que la habitual. La situación es muy compleja: para Pagliaroni, “Se necesita un acompañamiento, sin ninguna duda, también, de los trabajadores, de entender cuál es la situación”.

“Los trabajadores del sector privado están mucho peor que los del sector público”.

Uno de los principales inconvenientes es el pago del aguinaldo. En algunos casos, se pagará de manera escalonada: “No sé si Esquel llegará también a esto”, declaró.

Durante varios meses, la situación no se estabilizará: se cree que, como mínimo, la crisis económica afectará a toda la provincia hasta cerca de fin de año.