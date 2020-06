Julio Ruíz asumió hoy como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel. Un puesto que ya conoce porque lo ocupó durante 22 meses, desde el 30 de diciembre de 2016 hasta el 23 de octubre de 2018. Es una persona cercana a Sergio Ongarato y, entrevistado por Red43, el funcionario que viene del radicalismo destacó que "siempre he mantenido la relación con el intendente, Taccetta y los demás secretarios".

También consideró que en esta oportunidad su rol será diferente: "En la nueva estructura municipal aparece la figura del secretario Coordinador de Gabinete (Matías Taccetta) que es un papel muy político que está bien cerca de Ongarato". "Siempre remarco que el que hace política es el intendente, nosotros somos funcionarios que estamos respaldándolo", aclaró Ruíz.

El secretario de Gobierno retornó a un cargo que está libre desde febrero y en un momento que "no es normal de democracia, estamos viviendo otra situación y hay que prestarle mucha atención". En este sentido, indicó que el coronavirus es "prioridad uno": "La gente necesita que el municipio la cuide, que el Estado esté presente en el momento que tenés problemas: plan calor, alimentos, ramas caídas, calles anegadas. En este semejante problema que estamos viviendo el Estado también tiene que estar presente".

"En Esquel vivimos una realidad diferente a otros lugares: no tenemos virus en la calle y por eso podemos hacer una vida más o menos normal pero tenemos que saber cuidarnos. La Municipalidad tiene que colaborar y trabajar para que los vecinos no pierdan esa condición", subrayó. "Se van a abrir los restaurantes, el vecino va a poder salir, no nos va a hacer falta la terminación del DNI, volvemos a tener una vida casi normal. ¿Qué va a pasar si hay casos y no descubrimos cuál es el caso 0? Vamos a retroceder y va a haber que decirle al comerciante que cierre, vamos para atrás", explicó poniendo en valor la importancia de no perder los cuidados: "La gente está cansada y estresada con la cuarentena, pero no podemos dejar de cuidarnos porque no tenemos virus. El control de la entrada es muy importante. Yo siempre tengo miedo que en Esquel nos pase lo del baby shower de Necochea. Eso fue real y no se puede asegurar que en Esquel no va a pasar".

"No es momento de bajar los brazos. Aunque estemos en ese distanciamiento social como se llama ahora seguiría insistiéndole a la gente que no salga si no tiene necesidad de salir".

¿Se puede planificar a futuro en esta realidad? Sobre eso, Ruíz evaluó: "Nos quedan un par de meses más y veremos cómo está la situación del municipio a fin de año que es cuando se arman los presupuestos y las nuevas estructuras de acuerdo al presupuesto. Tendría que funcionar todo mejor pero estamos en una situación donde el problema del COVID es prioridad uno". También reveló que "hacia fin de año va a empezar a haber novedades en tierras fiscales, movimiento en toda esa área de Valle Chico, pero tenemos que terminar con el coronavirus primero que es lo más preocupante ahora".

En relación a los terrenos fiscales, detalló: "El loteo grande de Valle Chico una parte es para el IPV que es lo que están construyendo, otra fue para distintos gremios que estarían en condiciones de empezar a construir, y otra parte bastante grande fue para vecinos que están anotados y tienen que empezar a pagar sus terrenos"."Eso es tierras fiscales para mí, que es lo que depende de Secretaría de Gobierno. Los bosques comunales y todo lo que está afuera es de Ambiente", indicó el titular del área de Gobierno.