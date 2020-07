El martes hubo un especial de "platos regionales" en El gran premio de la cocina (eltrece) y eligieron la provincia de Río Negro como fuente de inspiración para los sabores del día. El plato que pidieron los jurados para los 65 minutos fue el que despertó la polémica: "mara a la cerveza negra", un roedor autóctono de nuestro país que se encuentra en la categoría "vulnerable", es decir, un paso antes del peligro de extinción.

Para honrar los sabores de la Patagonia las estrellas del día fueron las peras, la trucha y la mara, también llamada "liebre patagónica", a pesar de ser un roedor. Christian Petersen dijo durante la emisión mientras aconsejaba a Matías uno de los participantes: "Está cocinando mara, un roedor gigante. Es medio duro y fuerte de sabor, habría que ver si logra suavizarla con la cerveza".

Este detalle llamó la atención de los vecinos rionegrinos y dieron aviso a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro. Federico Hollmann, coordinador de Fauna Silvestre de Río Negro, habló en Buenos Días América (A24) y confirmó que la secretaría de la provincia ya inició una denuncia legal contra la producción del programa.

"Hicimos la denuncia por las dos vías: por la administrativa porque se contempla una infracción a la normativa provincial, y además existe la comisión de un delito en el marco de la normativa nacional", explicó Hollmann. Y agregó: "Entendemos que queda encuadrado en los artículos 25° y 27° de la ley 22.421, así que también hicimos la presentación judicial".

"Este ejemplar se encuentra protegido y su caza está vedada en todo el territorio provincial", aclaró. Ante estas declaraciones, Guillermo Andino continuó tratando el tema en su programa en el mismo canal, Informados de todo, y dio a conocer un audio de Petersen dando su versión sobre lo ocurrido.

DESDE EL PROGRAMA HABLAN DE "MALENTENDIDO"

"Fue un malentendido. Era liebre europea, que es plaga en el Sur argentino. No era mara, obvio que no era mara. Fue algo lúdico. Decíamos que era mara, se confundió con la liebre patagónica, y quizás deberíamos haber sido más específicos respecto de que no se puede cazar mara", afirmó Christian Petersen en un audio que dieron a conocer en A24.

"Cuando hablo de pesca generalmente soy más claro porque sé del tema, pero como de esto no sabía mucho, no fui tan claro", explicó el chef. A pesar de la explicación, Hollmann se mantuvo firme en su postura: "No importa si era o no era mara. Eso solo lo saben ellos. Lo que importa es lo que dijeron en el programa, y que es ilegal cazar mara".

"Mi sentir es que cuando uno está frente a una cámara y tiene la posibilidad de estar a diario en televisión, le compete cierta responsabilidad. No es un plato tradicional rionegrino", agregó Hollman. Y cerró: "No tenemos permitido en Río Negro cazar especies autóctonas. Seguiremos con la parte legal, y será el juez quien determine las responsabilidades".

El animal en cuestión se encuentra en regresión numérica por la pérdida de su hábitat y la caza furtiva, aunque se encuentra protegida en todas las provincias en las que habita: desde Catamarca hasta el centro de Santa Cruz.