Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 15 de julio será otro día frío en Esquel. La máxima prevista es de 5° C, mientras que la mínima de 3° C.

Tras un lunes soleado y un martes nuboso, hoy se prevén lluvias con mayor intensidad hacia la tarde.

Para los próximos días se espera un clima muy similar, con reiteradas lluvias y valores máximos entre 5 y 6 grados. Por el momento, no hay pronosticadas nevadas.