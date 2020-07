Hoy comenzó un paro de brigadistas por una semana, como reclamo por acuerdos paritarios que no les abonaron. Daniel Catalán, expresó que "se agotaron las instancias de reunión": "Siempre propusimos el diálogo y escuchamos los argumentos. Ninguna de las explicaciones se condice con la realidad y nada se ha cumplido".

"Estamos nuevamente exigiendo al gobierno que cumpla con los acuerdos que firma", sostuvo Catalán. El reclamo actual es por un acuerdo firmado en marzo de este año con respecto a deudas de paritarias de 2019:. "En este caso se debe al acumulativo de deuda de todo el 2019 y se acordó que a partir del mes de abril de este año se pagaría la primera de tres cuotas a través de planilla complementaria. No ocurrió, el gobierno incumplió nuevamente".

En este sentido, comentó: "Nos hemos convocado en la Secretaría de Bosques, la semana pasada también vinimos para hablar con el secretario (Rodrigo Roveta) y pedir explicaciones porque en nuestro sistema de recibos de sueldo aparecía la planilla complementaria cargada y después la dieron de baja, generó muchas sospechas". "Ayer tuvimos la última reunión con Roveta. Nos dijo que iban a pagar este dinero finalizados los rangos de mayo, cosa que nosotros no aceptamos porque es imposible aceptar una cosa así. Nos quedamos en la Secretaría y después nos dijo que iban a pagarnos con el tercer rango de mayo, que en teoría sería la semana que viene pero no tenemos ninguna certeza sobre cuándo se va a cargar el sueldo del tercer rango de activos", detalló.

Por el cruce de informaciones, averiguaron por otros medios y Catalán reveló que "tenemos información extraoficial de que en Economía ya está todo para que se haga el depósito y no entendemos cuál es la razón para no pagarnos". Ante esto, pidieron la intervención de la Secretaría de Trabajo: "Es un acuerdo que se firmó ahí con presencia de la seccional de ATE Esquel y no se ha cumplido".

La palabra de Catalán: