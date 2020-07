Mariela Sánchez Uribe, secretaria de Deportes de la Municipalidad de Esquel, se refirió a la reanudación de actividades en la mayor parte de las escuelas deportivas. La funcionaria destacó: "Arrancamos con casi la totalidad de las escuelas municipales exceptuando natación que es una actividad que no está habilitada en el marco de la pandemia, tampoco iniciaron boxeo y judo".

"El resto están todas en actividad con limitaciones muy grandes como es el cupo máximo de 10 alumnos por turno y clases de 45 minutos", explicó. Valoró que la actividad deportiva puede servir a modo de educación y más en este contexto: "Entendimos que era prioritario desde el deporte educar para aprender a convivir con el coronavirus y con las cuestiones que implica: trabajar conceptos como entrar, entrenar y salir, distanciamiento social, la higiene permanente en las manos".

Aclaró además que el contacto físico no está autorizado: "No se permite por decreto provincial. Escuelas municipales y el resto que funcionan por fuera del ámbito municipal como taekwondo y karate trabajan sobre formas y el acondicionamiento físico pero no lucha ni contacto".

Sánchez Uribe aseguró que hubo "un montón de mecanismos que se fueron poniendo en marcha para poder dar inicio muy limitado en esta primera instancia, pero sí volver al contacto de alumnos con sus docentes y compañeros".