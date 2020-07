Es difícil reunir en una institución deportiva, los distintos valores que le hace bien a una sociedad. Valores que lo fortalecen, que lo apuntalan y que lo proyectan a un mundo mejor.

Lala Gym es todo eso. Es compromiso, es dedicación, es sentido de pertenencia.

En Lala Gym todos son parte fundamental de un proyecto que tiene mucho de deportivo y todo de lo social.

Lala Gym es una familia que crece con aciertos y errores, como toda familia; pero con raíces firmes para darle a la sociedad de Esquel un grupo de personas comprometidas para fortalecer una ciudad que cada vez tiene más necesidades, sobre todo en los barrios.

Lala Gym cumplió 11 años de vida y vale la pena festejar.

“Para nosotros es un momento glorioso, porque cumplimos un año más de vida y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado en estos años”, destacó a este medio María Laura Hernández, conocida como Lala, ideóloga de este proyecto que suma cada vez más adeptos.

“Nos sentimos orgullosos sobre todo por el hecho de poder permanecer y ser parte de la sociedad de Esquel, bajo las condiciones que tenemos, porque somos un proyecto netamente de autogestión y sobrevivir 11 años no ha sido nada fácil”, remarcó además.

Ellos saben lo que quieren, saben hacia dónde van y saben que, con esfuerzo y trabajo pueden lograr grandes objetivos.

“Cuando arrancamos no pensamos que Lala Gym iba a llegar esto. Hace unos 10 años estábamos armando nuestra primera escuelita de futbol infantil femenino, que era lo único que teníamos, al poquito tiempo se armó el taller de gimnasia y con esos dos talleres estábamos funcionando”.

Quizás, por aquel entonces, los objetivos no eran demasiado grandes, ya que querían mostrar que eran una alternativa diferente, el poder acercarnos a la gente del barrio y ofrecer una actividad física saludable y sustentable.

NUESTRO CABALLITO DE BATALLA

“Después con el correr de los años armamos un equipo de futsal, equipo que salía a competir a nivel regional, provincial, patagónico y nacional. El que ha sido como nuestro caballito de batalla de este proyecto de Lala Gym porque ha sido el de más año de funcionamiento que tiene y también mucho mayor recorrido”.

El voley también formó parte del proyecto y con menos tiempo de recorrido, alcanzó el título de la Liga de la Comarca.

“Después le sumamos el equipo de vóley que también arrancó como un taller y de pronto ese taller comenzó a tomar más forma, donde se empezó a acercar gente con ciertos objetivos, lo hablamos, lo charlamos y con las chicas logramos conformar un equipo sólido y también nos empezamos a proponernos metas y una de ella fue la del año pasado de poder ganar la Liga de la Comarca, donde viajábamos cada 15 días a jugar a El Hoyo, a El Bolsón, a Lago Puelo; y logramos ese objetivo de ganar la Liga”.

TRABAJAR EN LO EMOCIONAL

Para poder desarrollar bien la práctica de un deporte se necesitan tres pilares fundamentales, uno tan importante como el otro.

La parte física es una, los fundamentos técnicos del juego es otra y la restante tiene que ver con la parte mental y emocional. Esto que lo hace diferente y mejor a un equipo.

“Y para este año teníamos pensado un objetivo similar y en este tiempo de pandemia todo cambió y ahora solo estamos trabajando para consolidarnos como grupo y esperando que pase todo esto para establecer nuevas metas y nuevos objetivos para trabajar en conjunto.

Lo que vamos a tratar de ajustar en lo que resta del año es la parte emocional, que es lo que nos falta lograr. Me refiero a esa autoconfianza en cada una de las chicas, que pueda tener esa seguridad en el día de mañana cuando nos toque competir a nivel nacional. Que ellas puedan responder por si solas y que estén a la altura de la circunstancia”.

“Estamos haciendo con las chicas de voley muchas actividades para generar esa confianza y seguridad para afrontar diversos desafíos y buscando que nuestras deportistas sean los más íntegras posibles y eso es lo que más que nada queremos aspirar hoy por hoy”.

DE HACER LO POSIBLE Y HASTA LO IMPOSIBLE

En estos 11 años de vida muchas y lindas cosas han pasado de Lala Gym. Claro que todo esto se sostuvo -y se sostiene- con el compromiso de todos los vecinos y los comercios quienes apostaron a este proyecto, por demás inclusivo.

“También tuvimos un buen acompañamiento de diferentes empresas de nuestra ciudad, como lo es YPF Best and Best, Esquel Diagnóstico y para este último año se sumaron Ombú y Alma Comunicación”.

“La verdad que tener el respaldo de algunas empresas de nuestra ciudad nos hace fuerte y nos damos cuenta que no estamos equivocados en lo que estamos haciendo, sobre lo que queremos y lo que estamos apuntando”.

SE VIENE EL TALLER DE PATIN ARTÍSTICO

Esta será de las actividades deportivas que se sumará a partir de este año en Lala Gym. Con todos los protocolos establecidos por el COEM, arrancará este sábado 25 de julio, a partir de las 15 horas con un cupo máximo de diez patinadores, previa inscripción.

“A partir de este año queremos sumar el taller de Patín Artístico y para ello incorporamos a una nueva profe, Carla Mangieri, con la cual también compartimos muchas ideas y lo importante es que podamos seguir manteniendo ese lema que el deporte sea accesible para todos y nosotros poder brindarle a nuestra sociedad una herramienta que le pueda servir a futuro a nuestros chicos”.