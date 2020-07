La situación se registró el pasado mes de abril en el Correo de la localidad de Gobernador Costa.

Yanina, mujer de 34 años y empleada del correo, denunció que el encargado del mismo intentó abusar de ella. Hoy, reclama respuestas a su denuncia y asegura que desde Fiscalía, le informaron que "no se puede hacer nada, porque no hay testigos ni pruebas"

En diálogo con Red43, Yanina comentó lo siguiente: "yo trabajaba por hora en el correo y un día me llegó un mensaje del encargado, fuera de horario. En ese momento, le dije que yo solo iba a trabajar y que no quería tener problemas".

Seguidamente, la denunciante agregó que "a los dos días volví a trabajar y al terminar con mi labor, le dije que tenía que ver a su hija porque le había comprado una campera. Me dijo que pase para atrás; el venía atrás mío y antes de llegar a la última puerta me agarró de atrás, me apoyó sus genitales y una de sus manos en los míos. Traté de pegarle un codazo y salí corriendo".

"En ese momento no le dije nada a nadie, estaba muy asustada"

Yanina detalla que al día siguiente, este sujeto le envió un mensaje "como si nada hubiera pasado y diciendo que tenía sueños eróticos conmigo".

"Le conté a mi marido, a mi familia y una amiga lo que me había pasado y ahí decidí denunciarlo"

Ante la falta de respuesta a su denuncia, Yanina decidió hacer pública la situación a través de sus redes sociales y en los medios.

Vecinos se hicieron eco de la situación y compartieron a través de las redes, en gesto de apoyo hacia la víctima.

El hombre en cuestión, pareció haberse arrepentido de la situación y le envió un mensaje que también hizo público Yanina en sus redes.

La denunciante además, asegura que el encargado del correo le había confirmado que para no tener problemas "dejaría su cargo en el correo al finalizar el mes de abril", pero aún sigue trabajando en el lugar.

Luego de dos meses, recibió un llamado de Fiscalía, en el que le informaron que "no se puede hacer nada porque no hay pruebas ni testigos"

"El fiscal me dijo que en esa denuncia yo había llegado a un acuerdo con el encargado del correo y es mentira; yo nunca llegué a un acuerdo con él. No lo quiero ver nunca más en mi vida. Después de este hecho no trabajé más en el correo"

Yanina continúa esperando respuestas o soluciones luego de su denuncia.