Esta mañana, el intendente Sergio Ongarato comentó sobre una videoconferencia con autoridades del Ministerio de Salud de la provincia en la que se trataron varios temas, como el horario de apertura de comercios, celebraciones religiosas y reuniones familiares, entre otras cosas.

Con respecto a lo último, se confirmó que Esquel -a pesar de no tener casos- suspende las reuniones privadas ya que es difícil controlar, según contó Ongarato como justificación de la provincia a la medida tomada. De hecho, se han suspendido en todo el territorio.

"Nos dijeron que no hay posibilidad de ningún control y han tenido datos de reuniones muy numerosas en lugares chicos y puede haber focos de Covid en esos lugares. Es más fácil controlar en las confiterías, restaurantes y cervecerías por los protocolos y porque está todo a la vista. Ellos lo han puesto de esta manera. Con el gobierno de la provincia coincidimos en muchas cosas y en otras no. Nosotros manifestamos que nuestra ciudad no tiene casos, no hay circulación viral y se debería tratar de otra manera. Ellos tienen sus argumentos, nosotros no somos médicos ni técnicos en la materia. Las reuniones familiares no están permitidas en todo el territorio de la provincia", comentó el intendente local.

Además, comentó que han pedido que algunos rubros comerciales puedan abrir hasta las 21 horas.