Durante los últimos días, hubo muchos rumores sobre el futuro de Ariel Molina en el gabinete provincial. El actual asesor de Mariano Arcioni sonó como Ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud y también como Secretario General de Gobierno en las últimas horas. Sin embargo, por el momento, lo desmintió.

"No hay ninguna confirmación del gobernador, sigo siendo asesor. Sí están las renuncias de Meiszner y Torres Otarola a criterio del gobernador. Hoy cuando llegaba iba a aceptarlas o no. Él mañana dirá si tiene en la cabeza quiénes van a ser los reemplazos de los ministros. Hay que esperar. El que decide las cosas el gobernador, lo demás es todo trascendido. Hay muchas cosas que se dicen y no son ciertas", dijo el exintendente de Corcovado.

Sobre la posibilidad de ser Secretario General de Gobierno, respondió: "Tampoco es cierto, porque hoy no tengo ninguna confirmación. No hay nada oficial. Puede venir cualquier a decirme esto o aquello, pero el gobernador a mi no me dijo absolutamente nada. Con el gobernador me reúno todos los días por la agenda de trabajo, nada particular. Mañana me voy a juntar con él, pero no hay nada oficial".

Por otra parte, Molina respaldó a Arcioni en estos momentos: "Del primero al último cargo político de este gobierno depende del gobernador, quien tiene la última palabra. Yo vine a trabajar para el gobernador, no para ningún ministro. Trabajo para que a la provincia le vaya bien".

Respecto a la renuncia de Meiszner y Torres Otarola, comentó: "No paso nada grave. Renunciaron dos ministros porque no estarían de acuerdo con algunas cosas. Todos los días puede haber cambios. Lo que se diga para afuera son todos comentarios. Salió por todos lados que el gobernador no respaldaba a Torres Otarola y no había nada de eso. Acá no pasó nada. Solamente hubo algo que no gustó y ya está".