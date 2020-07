Según el pronóstico del portal The Weather Channel, durante este jueves 2 de julio el frío seguirá presente en Esquel, aunque habrá un leve ascenso de la temperatura máxima, que se prevé en 7° C. La mínima esperada es de 1° C.

El cielo estará cubierto y el viento soplará del oeste. Es posible que se registren precipitaciones sobre todo por la tarde.

A partir de mañana, volverían las temperaturas heladas y desde el sábado se pronostican nuevamente mínimas bajo cero.