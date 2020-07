El grooming es un delito que avanza en internet y genera preocupación no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Para conocer un poco más sobre este tema, Red43 conversó con Hernán Navarro, presidente de la ONG Grooming Argentina, que hace más de seis años se encuentra trabajando para prevenir y combatir esta práctica delictiva que afecta la integridad sexual de menores de edad.

En primer lugar, Navarro explicó qué es el grooming y afirmó que "vemos un alto grado de desconocimiento en la sociedad argentina". "Definimos el grooming como el acoso sexual por internet a niños, niñas y adolescentes, hablamos de una persona adulta que puede mentir o no en su perfil para ejecutar esta modalidad a través de cualquier plataforma digital", explicó. El presidente de la ONG más importante de nuestro país especializada en este delito indicó que se trata del que tiene "mayor impacto en internet en relación a nuestros niños, niñas y adolescentes".

"Hablar de grooming es hablar de una nueva modalidad de abuso sin contacto físico".

¿Cómo combatirlo y prevenirlo?: "Grooming Argentina viene trabajando en el país y fuertemente en Chubut en lo que refiere a un cambio cultural. No comulgo con la idea de dar una herramienta sino que trato de interpelar desde la mirada de que no sea una solución paliativa sino pensar en un verdadero cambio de fondo, un cambio cultural". En esto, marcó la necesidad de que los adultos estén más involucrados en la tecnología: "Hay una distancia muy marcada entre los niños, niñas y adolescentes que tienen el manejo, la destreza, la habilidad pero carecen de la percepción del riesgo, versus un mundo adulto que no se ha involucrado en las dinámicas tecnológicas". "Pensando por la positiva, creo que la pandemia ha acercado al mundo adulto a la tecnología. Apostamos a que verdaderamente podamos construir una ciudadanía digital responsable", subrayó.

La cuarentena por la pandemia ha agravado esta problemática y se conoció hace pocos días que se triplicaron en la red las imágenes de explotación sexual de menores de edad desde su inicio, un dato que corresponde a todo el mundo. "Vemos una epifanía, un acontecimiento que se gestó en esta cuarentena. Tiene que ver con la hiperconectividad y convierte a niños, niñas y adolescentes en hipervulnerables. Ese depredador sexual que sale a la caza arroja como resultado un escenario de una suerte de tormenta perfecta para el incremento de los casos. Tenemos un cazador cazando en un zoológico", relató Navarro.

"Los números arrojan un crecimiento exponencial del delito no solamente en Argentina, también a nivel mundial. No solo el grooming, estamos viendo con muchísima preocupación el material de la mal llamada pornografía infantil, el material de abuso sexual contra las infancias. Hoy Argentina se encuentra entre los 10 países con más tráfico de este contenido a nivel mundial", reveló.

Queda claro que es un mal que no afecta solo a Argentina y en este sentido, Grooming Argentina forma parte de una reciente red latinoamericana tendiente a aunar esfuerzos no solo para identificar los casos, sino también para ayudar a las víctimas: "Hemos generado una red que pretende ser protagonista y pujante, no solamente en la prevención de este tipo de delitos a nivel región sino también generar planes de restitución de derechos". "Una cosa es detectar el contenido circulando por internet y otra cosa muy distinta es qué hacemos con esa identificación. Desde esta red donde Grooming Argentina es la organización madre en nuestro país vamos a identificar y a su vez ir a golpear la puerta de esa víctima para ofrecer ayuda, gestionar un plan de restitución de derechos. Esto producto de cómo se han exacerbado este tipo de delitos en lo que va de la pandemia", detalló.

La ONG que preside Hernán Navarro impulsó la creación de una aplicación llamada 'Gapp', que permite denunciar un caso de grooming en tiempo real. "Está disponible para Android e IOS y permite darle agilidad a una víctima al momento de pedir ayuda. Sabemos que la primera escucha es determinante. Es interesante el abordaje a las víctimas primarias y las secundarias porque la víctima es la familia toda. La víctima presiona el botón de denuncia, lo remite a nuestra línea de WhatsApp, efectuamos esa primera escucha y activamos el protocolo de actuación, que empieza con el abordaje familiar y culmina con la denuncia en la justicia correspondiente", indicó.

"Estamos rápidamente conteniendo una situación donde la víctima se ve desbordada. Acompañamos a la víctima y la familia desde el punto de vista psicológico y en el proceso judicial".

¿Cuál es la situación en Chubut? El miércoles, Hernán Navarro brindó una charla para el Ministerio Público Fiscal de la provincia y destacó la buena relación que mantienen con el MPF, en especial con el Procurador General, Jorge Miquelarena: "Venimos tejiendo relaciones institucionales hace muchos años con el MPF, particularmente con el doctor Miquelarena. Fue una de las primeras personas que en el año 2014 se nos acercó, nos tendió una mano y se vio plenamente comprometido con la causa. Soy muy agradecido y respetuoso de las personas que se comprometen con esta causa y esta lucha, Miquelarena en Chubut es una de esas personas". Al respecto, en nuestra provincia y en todo el territorio nacional se encuentran implementando estrategias para instalar el conocimiento de este delito, por un lado, y por otro la formación de los distintos actores. "Estamos encontrando distintos espacios en Chubut y en todo el país de sensibilización, concientización, capacitación. Una sociedad informada es una sociedad protegida y en ese sentido estamos llevando la información que en todos estos años venimos recopilando", indicó.

"El eje central de Grooming Argentina es la prevención, pero también acompañamos a las víctimas y las familias en los procesos judiciales. Vamos viendo el padecimiento de este delito, que es similar a un abuso", agregó Navarro.

"Tratamos de incorporar voluntades, de sumar voces. De la vereda criminal son cada vez más, están organizados y de este lado tenemos que ser muchos más, trabajar articuladamente", afirmó Hernán Navarro, al tiempo que añadió: "Estamos en una guerra porque la pedofilia es también una pandemia. Esto encontró en la tecnología un vehículo de contagio, de fácil acceso".

Contó que se encuentran en la búsqueda activa de voluntarios para colaborar: "Estamos invitando a sumarse a los equipos técnicos de cada provincia, en este caso de Chubut, el cual coordina Glenda Brunt Patterson con mucho compromiso. Es para trabajar en los territorios, entrar en las escuelas, hablar con los chicos y chicas, escuchar a un adulto que necesita ayuda, para desplegar todo este trabajo que venimos haciendo en el país". "Nos pueden encontrar como Grooming Argentina en cualquiera de las redes sociales, tenemos la línea de WhatsApp operando las 24 horas también. Por cualquiera de las vías oficiales estamos a disposición" tanto para las víctimas como para quienes quieran colaborar, remarcó.