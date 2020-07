28 de junio: cómo se festejará este año la Fiesta del Desembarco

Este año, la celebración de la llegada de los galeses a Chubut tiene un tono atípico, ya que no se podrán realizar los tradicionales festejos.

Por la situación que todos conocemos, no es posible realizar reuniones ni actos. Sin embargo, la colectividad galesa decidió ajustarse a los tiempos que corren y modernizar las festividades, pasándolas al formato virtual.

En Trelew, el presidente de la Asociación San David, Daniel Hughes, dijo que los jóvenes se encargaron de esta nueva tarea y el evento podrá ser más internacional. La información se mostrará en la página de Facebook, https://www.facebook.com/AsocSanDavid/. Se invitó a participar al primer ministro galés y a representantes de todo el país.

Hace pocos días, también hubo una charla con Silvia Williams, presidenta de la Asociación Galesa de Esquel, a través de un vivo en Instagram junto a la Asociación Galesa de Madryn, @asoc_galesa_pto_madryn.

Por otra parte, hay seminarios de canto en línea, muestras fotográficas, cultos de canto virtuales y clases gratuitas de galés por YouTube. También se publicaron algunas tradicionales recetas y se compartieron muchas historias.

Convocatoria

Durante la celebración, una de las convocatorias consiste en colocar la bandera de Gales en los domicilios particulares. En la página de Facebook de la Asociación Galesa de Esquel, compartieron el siguiente texto:

Té galés tradicional

Todos los años, se suele invitar a los habitantes a compartir un exquisito té galés tradicional en las distintas sedes. Este año no es posible, por lo cual, desde Trevelin, al igual que en otras ciudades, surgió la idea de compartir este té a domicilio.

En la página de Facebook de su asociación, compartieron la posibilidad de adquirir el té por internet, con reservas hasta el 26 de julio. Quienes reservaron, lo retirarán mañana.

Para quienes no hayan podido adquirir el té, también habrá festejos, con un encuentro por Zoom a las 17:00, donde habrá música, poesía y charlas. El enlace es https://us04web.zoom.us/j/76275500332?pwd=MEM2SXd6UjF2WXM5SjdFYWwvMTFOZz09; la ID de reunión 762 7550 0332, y la contraseña 6Keq5q.

Llega el mes de julio, y con él la nostalgia, las ganas de estar juntos, de celebrar en comunidad un nuevo aniversario del desembarco de nuestros antepasados. Siempre los preparativos comienzan muchos días antes, porque el 28 de julio se realiza la cena, el acto, el té, o todo eso junto. Los años han ido mutando el festejo, pero el sentimiento esta intacto. Las ganas de vernos, de recordar anécdotas y de cantar "Calon lân" a viva voz se adueñan de nosotros.

Este año, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad todo ese festejo se ha visto opacado, si bien no podremos estar juntos personalmente, hemos intentado estar cerca de manera virtual, es por ello que tras una ráfaga de ideas pensamos realizar por este medio una muestra de objetos que, para nosotros como colectividad, tienen un gran valor afectivo. Son objetos que o bien vinieron a bordo de alguno de esos primeros barcos que llegaron a las costas de nuestra provincia, u objetos que acuñaron nuestras familias y que están aquí entre nosotros, empolvados (o no) en algún rincón, pero que si no fueran inanimados nos relatarían largas horas de historias, de vivencias, y de penurias también, porque no todo fue color de rosas, sin embargo, como un ave fénix nuestros (bis/tátara) abuelos han renacido con cada prueba que les puso el destino. Y aquí estamos, 155 años después (y contando), para seguir enalteciendo su legado.

Hoy empieza este recorrido virtual, nos encontraremos aquí a lo largo del mes de julio, para sentirnos cerca y recordar de manera colectiva la gesta de nuestros antepasados mediante distintos objetos y relatos...

¡Bienvenidos a bordo!