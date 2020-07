Uno de los temas del momento en Esquel es el servicio de transporte urbano de pasajeros, que continúa interrumpido. El intendente, Sergio Ongarato, volvió a referirse a eso luego de las declaraciones de Santiago Acevedo, propietario de la transportista que poseía la mayoría de las líneas.

"Tenemos que volver a una situación lo más normal posible. Tenemos muchos pedidos de vecinos por el transporte público dado que la mayoría de las actividades se pueden realizar y para eso es necesario que el transporte esté", consideró Ongarato en primer lugar. Sobre las conversaciones con los transportistas, relató: "Hubo discusiones con las empresas, pedidos que atendimos al inicio donde decían que no podían salir porque no había pasajeros. Nos hablaban del subsidio de Nación y de Provincia. Hemos gestionado desde el principio aunque ellos digan que no, para que lleguen los subsidios correspondientes a Esquel. El resultado no fue bueno, pero hicimos todo lo posible para que las empresas pueden subsistir".

Con relación a Acevedo, comentó: "La empresa que tiene más líneas nos ha dicho que no puede continuar y le dan el servicio a la Municipalidad. Nosotros tenemos la obligación de que se brinde el servicio, debemos buscar una empresa que lo pueda cubrir y llamar a alguna licitación". "Hoy escuché cosas en los medios que no son como fue la realidad, por parte de algún protagonista. No estamos de acuerdo con lo que dice, tenemos la carta documento pero niegan absolutamente todo y hacen cargo al municipio de todos los problemas", enfatizó y agregó: "En algunas observaciones parece que hubiera más un tinte político que el reclamo legítimo de una empresa".

"Desde el inicio de la pandemia la Municipalidad entró en déficit. No estamos en condiciones de pagar un subsidio para un servicio que no se brinda".

El futuro es completamente incierto, pero el mandatario municipal advirtió: "El secretario de Gobierno ha hablado con algunas empresas que podrían hacer un servicio provisorio". Falta definir qué hará la concesionaria de la línea 4: "Ha habido muchas reuniones de las cuales yo no participé. La idea primero es que las empresas y los empleados puedan trabajar. Necesitamos que los vecinos tengan el servicio de transporte".

Aclaró que el esquema de trabajo no sería con absoluta normalidad, sino "con un esquema de emergencia. Hablamos de autorizar un aumento del boleto y si lo que estaba autorizado por ordenanza no alcanza, se podría hablar de un monto mayor con el Concejo Deliberante".

En cuanto a los costos, evaluó que hace mucho tiempo las discusiones se centran en los mismos temas: "Desde que yo era concejal se sigue discutiendo exactamente lo mismo. Cuando hablamos de una estructura de costos, unos dicen que vale 10, otros que vale uno y no encontramos los valores que tienen que ser. Cuando se trata de un servicio público de pasajeros hay que presentar absolutamente todos los números". "El servicio tiene que ser lo más económico posible para el vecino pero se tiene que poder sostener, ya sea con la tarifa o con subsidios. Sostenerlo es pagar combustible, salario de los trabajadores y también el mantenimiento y recambio de las unidades", cerró el intendente.